Суды при рассмотрении дел о домашнем насилии и насилии по признаку пола обяжут решать вопрос о направлении обидчиков на соответствующую программу

В связи с ратификацией Стамбульской конвенции предполагаются изменения в порядке привлечения к ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

Народные депутаты предлагают обязать суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку пола, неисполнением срочного запретительного предписания в обязательном порядке решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков с обязательным обоснованием такого решения в постановлении об административном правонарушении по данной категории дел. Соответствующие изменения предусматривают законопроект 8329 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции, одобренный Верховной Радой 22 ноября за основу.

Так, в новой редакции изложена статья 39-1 КУоАП. Предлагается, чтобы в случае совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола суд при рассмотрении дела одновременно решал вопрос о направлении обидчика на прохождение соответствующей программы. Копия постановления, в течение трех суток после вступления в него законной силы, направляется в уполномоченный орган, ответственный за организацию и выполнение таких программ.

Изменениями в статью 263 КУоАП предусмотрено увеличение до 24 часов срока административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания, в необходимых случаях для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения.

Также предлагается ввести административную ответственность должностных лиц в случае несообщения о совершении домашнего насилия в отношении ребенка (статья 173-5 КоАП).

В соответствии с новой статьей несообщение о совершении домашнего насилия в отношении ребенка должностным лицом субъекта, осуществляющего мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, в уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины или в кол-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию за признаком пола и насилию в отношении детей – влечет наложение штрафа от 340 грн до 510 грн или исправительные работы на срок до месяца за вычетом 20% заработка.

Кроме того, авторы предлагают

наделить полицейских правом рассмотрения дел о несообщении лицом в отношении которого вынесено срочное запретительное предписание, согласно которому оно должно покинуть место совместного проживания (нахождения) с пострадавшим лицом, уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания (новая ч. 2 статьи 173-2 КУоАП), что, по их мнению, позволит разгрузить суды.

исключить необходимость уведомления прокурора об административном задержании лиц, нарушивших правила обращения наркотических средств и психотропных веществ и задержанных до трех суток (изменения в статью 263 КУоАП);

увеличить срок рассмотрения дел по статье 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) до 15 дней и установить его в соответствии с частью первой статьи 277 КУоАП, что будет способствовать обеспечению неотвратимости привлечения ответственности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом также предлагается ввести ответственность за сексуальное домогательство (статья 173-7 КУоАП), а состав правонарушения, связанного с насилием по признаку пола, отделить в новую самостоятельную норму (статья 173-6 КУоАП).

Так, в КУоАП будет введена статья 173-6 «Насилие по признаку пола».

В соответствии с ней совершение насилия по признаку пола, т.е. умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против лиц из-за их принадлежности к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины в обществе, что наносят физический, психологический или экономический вред или страдания, будут влечь за собой наложение штрафа от 340 до 680 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 10 дней.

Также вводится статья 173-7 «Сексуальное домагательство».

Согласно ей сексуальное домагательство, т.е. совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, не причинивших телесных повреждений, целью или следствием которых является унижение достоинства лица, в частности путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого лица, - влекут наложение штрафа от 340 до 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Если же такие действия совершены в отношении лица, находящегося в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения, это будет грозить штрафом от 850 до 1 190 или общественными работами на срок от 30 до 40 часов.

Автор: Наталья Мамченко

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