В Украине может появиться Реестр наставников в сфере эзотерического образования, - в «Слуге народа» разработали законопроект

«Эзотерика стала отдельной сферой занятости в обществе», – в «Слуге народа» решили пополнить бюджет за счет эзотерических школ.

С желающих открывать школы эзотерики и вести тренинги по тарологии, нумерологии, йоге и другим сферам духовных практик, предлагают взимать плату в Госбюджет. Так, 23 ноября в Верховной Раде появился законопроект о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования 10283. Автором выступает член депутатской фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и регулированию деятельности их предприятий и общественных объединений Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко.

Как указывает депутат, «в настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни. Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе».

«Совершенствуется дальнейшее развитие указанной сферы – создаются новые структуры и связи, формируются (или уже сформированы) традиции и неформальные правила деятельности в данной сфере. Эзотерическая сфера получает признание на научном уровне, ей посвящается множество научных публикаций.

На всех этапах развития человечества существовали темы и сферы культуры, доступ к которым имели лишь определенные круги посвященных. Иногда такими предметными поприщами были и те области знаний, которые сегодня считаются истоками современной академической науки. Достаточно вспомнить фактически эзотерический статус в эпоху средневековья алхимии – отрасли знаний и экспериментов, к которой исторически сходятся фактически все современные научные исследования, так или иначе связанные с химией.

В свою очередь, государство не получает поступлений в виде налогов и сборов от производства субъектами соответствующей предпринимательской деятельности», – отмечает автор в пояснениях к проекту.

Итак, законопроектом:

вводится термин «эзотерическое образование» как получение человеком знаний и информации, предназначенных для ограниченного круга лиц, содержащих элементы, альтернативные общепринятым научным понятиям;

субъектам, осуществляющим деятельность в сфере предоставления услуг по эзотерическому образованию (направления - астрология, тарология, нумерология, рунология, экстрасенсорика, знахарство, целительство, йога и другие сферы духовных, энергетических и физических практик) и имеют статус ФЛП или другой самозанятой лица, предоставляется возможность добровольного включения в Реестр наставников в области эзотерического образования Министерства образования и науки;

за включение в Реестр наставников в сфере эзотерического образования заявитель уплачивает административный сбор в размере одной минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года, в котором подает заявление.

В дальнейшем лицо, включенное в Реестр наставников в сфере эзотерического образования, за каждый год наличия информации о нем в Реестре, до 1 апреля уплачивает административный сбор в размере одной минимальной зарплаты, который зачисляется в Государственный бюджет Украины;

лица, включенные в Реестр наставников, на законодательном уровне наделяются определенными правами (проведение тренингов, учебных курсов и других образовательных мероприятий на основании самостоятельно разработанных образовательных программ; выдача своим ученикам дипломов установленной формы получения соответствующих знаний и опыта в определенной сфере эзотерического образования; защита; своей деловой репутации, право на объекты интеллектуальной собственности в сфере эзотерического образования, образование учебных заведений в порядке, установленном действующим законодательством Украины); лица будут иметь и определенные законом обязательства;

лица, включенные в Реестр наставников в области эзотерического образования, смогут выдавать в порядке, установленном Кабинетом Министров, своим ученикам именные стилизованные дипломы, информация о которых отражается в Реестре (в профиле соответствующего наставника). За выдачу именного диплома, информация о котором отражается в Реестре наставников, с наставника взимается плата в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица за каждый выданный именный диплом, который зачисляется в Госбюджет.

Автор: Наталья Мамченко

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