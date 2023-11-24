В Україні може з’явитися Реєстр наставників у сфері езотеричної освіти, - в «Слузі народу» розробили законопроект

«Езотерика стала окремою сферою зайнятості у суспільстві», - в «Слузі народу» вирішили поповнити бюджет за рахунок езотеричних шкіл.

З тих, хто бажає відкривати школи езотерики і вести тренінги з тарології, нумерології, йоги та інші сфери духовних практик, пропонують справляти плату до Держбюджету. Так, 23 листопада у Верховній Раді з’явився законопроект щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти 10283. Автором виступає член депутатської фракції «Слуга народу», голова підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об'єднань Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко.

Як вказує депутат, «на даний час у суспільстві сформувалась необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невід’ємною частиною сучасного життя. Беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини – езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, а також напрямком освіти».

«Здійснюється подальший розвиток вказаної сфери – створюються нові структури та зв’язки, формуються (або вже сформовані) традиції та неформальні правила діяльності у зазначеній сфері. Езотерична сфера отримує визнання на науковому рівні, їй присвячується багато наукових публікацій.

На всіх етапах розвитку людства існували теми й навіть сфери культури, доступ до яких мали лише певні кола посвячених. Іноді такими предметними поприщами були й ті галузі знань, які на сьогодні вважаються витоками сучасної академічної науки. Досить згадати фактично езотеричний статус за доби середньовіччя алхімії, – галузі знань та експериментів, до якої історично сходяться фактично всі сучасні наукові дослідження, так чи інакше пов’язані з хімією.

У свою чергу, держава не отримує надходжень у вигляді податків та зборів від провадження суб’єктами відповідної підприємницької діяльності», - зазначає автор в поясненнях до проекту.

Отже, законопроектом:

запроваджується термін «езотерична освіта» як отримання людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям;

суб’єктам, які провадять діяльність у сфері надання послуг з езотеричної освіти (напрямки - астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія, екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик) та мають статус ФОП або іншої самозайнятої особи, надається можливість добровільного включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти Міністерства освіти і науки;

за включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти заявник сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року, у якому особа подає заяву.

У подальшому особа, включена до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, за кожний рік наявності інформації про неї у Реєстрі, до 1 квітня сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної зарплати, який зараховується до Державного бюджету України;

особи, включені до Реєстру наставників, на законодавчому рівні наділяються певними правами (проведення тренінгів, навчальних курсів та інших освітніх заходів на підставі самостійно розроблених освітніх програм; видача своїм учням дипломів встановленої форми про отримання відповідних знань та досвіду у визначеній сфері езотеричної освіти; захист своєї ділової репутації; право на об’єкти інтелектуальної власності у сфері езотеричної освіти; утворення закладів освіти у порядку, встановленому чинним законодавством України; використання у своїй діяльності термінів «школа езотерики», «інститут езотерики» та «академія езотерики»), водночас такі особи матимуть і визначені законом зобов’язання;

особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, зможуть видавати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, своїм учням іменні стилізовані дипломи, інформація про які відображається у Реєстрі (у профілі відповідного наставника). За видачу іменного диплома, інформація про який відображається у Реєстрі наставників, з наставника справляється плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожен виданий іменний диплом, яка зараховується до Держбюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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