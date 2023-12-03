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Верховний Суд скасував рішення ВРП, яке дозволило слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

17:00, 3 грудня 2023
Вища рада правосуддя у липні раптово вирішила змінити свою ж позицію та дозволила обмежувати доступ до Реєстру судових рішень на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Верховний Суд визнав це рішення ВРП протиправним.
Верховний Суд скасував рішення ВРП, яке дозволило слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень
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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 23 листопада 2023 року визнав протиправним та нечинним рішення Вищої ради правосуддя від 20 липня №742/0/15-23 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» (справа №990/164/23).

Нагадаємо, Вища рада правосуддя без обговорення 20 липня 2023 року ухвалила рішення, яким дозволила закривати публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень на підставі постанов слідчих та прокурорів.

Цікаво, що тим самим ВРП фактично кардинально змінила власну позицію.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 грудня 2021 року Вища рада правосуддя внесла зміни до Порядку ведення Реєстру судових рішень і наказала відкрити всі рішення у Реєстрі, крім тих, доступ до яких обмежений безпосередньо законами «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю» та Порядком ведення реєстру. «Обмеження (відстрочення) загального доступу до електронних ресурсів Реєстру з інших підстав не допускається», - сказало тоді ВРП у своєму акті.

Підставою тоді стало звернення адвокатського самоврядування, яке вказало на безпідставне обмеження загального доступу до судових рішень у Реєстрі на підставі звернень прокурорів.

«Судові рішення мають бути відкриті для вивчення та оскарження. Без дотримання принципу відкритості судових рішень нівелюється можливість вивчення та затвердження судової практики, а також превентивна функція виникнення інших суперечок», – вказали у 2021 році у ВРП.

Однак тепер ВРП, вочевидь, дотримується іншої позиції.

Так, у обгрунтування змін ВРП вказало на звернення Національного антикорупційного бюро від 17 липня 2023 року із пропозицією внести зміни до Порядку, а саме встановити можливість обмеження (відтермінування) доступу до електронних ресурсів Реєстру, у тому числі на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора.

«У зверненні НАБУ зазначає, що розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до неможливості виконання завдань кримінального провадження. Відповідні пропозиції змін до Порядку надані з метою збереження інформації, що становить таємницю досудового розслідування та міститься в ухвалах слідчих суддів, які виносяться за результатами розгляду клопотань слідчих, прокурорів у рамках кримінального провадження.

Вбачається за доцільне передбачити обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора на строк, зазначений у постанові, який не може перевищувати строку досудового розслідування відповідно до статті 219 КПК», - вказує в своєму рішенні Вища рада правосуддя.

Отже, змінами до Порядку ведення Реєстру було встановлено, що обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру відбувається в порядку, визначеному законами України «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», цим Порядком, а також на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора. Обмеження (відтермінування) забезпечення загального доступу до електронних ресурсів Реєстру на підставі мотивованої постанови слідчого, прокурора здійснюється на строк, зазначений у постанові, який не може перевищувати строку досудового розслідування. 

Наразі опубліковано лише вступну та резолютивну частину рішення КАС Верховного Суду про скасування цього рішення ВРП. Зазначимо, що рішення Верховного Суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги до Великої Палати Верховного Суду, якщо таку скаргу не буде подано.

Автор: Наталя Мамченко

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