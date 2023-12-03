Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 23 ноября 2023 признал противоправным и недействительным решение Высшего совета правосудия от 20 июля №742/0/15-23 «Об утверждении Изменений в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений» (дело №990/164/23).

Напомним, Высший совет правосудия без обсуждения 20 июля 2023 принял решение, которым разрешил закрывать публичный доступ к Единому государственному реестру судебных решений на основании постановлений следователей и прокуроров.

Интересно, что тем самым ВСП фактически кардинально изменил собственную позицию.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 декабря 2021 года Высший совет правосудия внес изменения в Порядок ведения Реестра судебных решений и приказал открыть все решения в Реестре, кроме тех, доступ к которым ограничен непосредственно законами «О доступе к судебным решениям» », «О государственной тайне» и Порядком ведения реестра. «Ограничение (отсрочка) общего доступа к электронным ресурсам Реестра по другим основаниям не допускается», - сказал тогда ВСП в своем акте.

Основанием тогда стало обращение адвокатского самоуправления, указавшее на безосновательное ограничение общего доступа к судебным решениям в Реестре на основании обращений прокуроров.

«Судебные решения должны быть открыты для изучения и обжалования. Без соблюдения принципа открытости судебных решений нивелируется возможность изучения и утверждения судебной практики, а также превентивная функция возникновения других споров», – отметили в 2021 году ВСП.

Однако теперь ВСП, очевидно, придерживается другой позиции.

Так, обоснование изменений ВСП указал на обращение Национального антикоррупционного бюро от 17 июля 2023 года с предложением внести изменения в Порядок, а именно установить возможность ограничения (отсрочки) доступа к электронным ресурсам Реестра, в том числе на основании мотивированного постановления следователя, прокурора.

«В обращении НАБУ отмечает, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к невозможности выполнения задач уголовного производства. Соответствующие предложения изменений в Порядок предоставлены с целью сохранения информации, которая составляет тайну досудебного расследования и содержится в определениях следственных судей, которые выносятся по результатам рассмотрения ходатайств следователей, прокуроров в рамках уголовного производства.

Усматривается целесообразным предусмотреть ограничение (отсрочку) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра на основании мотивированного постановления следователя, прокурора на срок, указанный в постановлении, который не может превышать срока досудебного расследования в соответствии со статьей 219 УПК», - указывает в своем решении Высший совет правосудие.

Следовательно, изменениями в Порядок ведения Реестра было установлено, что ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра происходит в порядке, определенном законами Украины «О доступе к судебным решениям», «О государственной тайне», настоящим Порядком, а также на основании мотивированного постановления следователя, прокурора. Ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра по мотивированному постановлению следователя, прокурора осуществляется на срок, указанный в постановлении, который не может превышать срока досудебного расследования.

В настоящее время опубликована только вступительная и резолютивная часть решения КАС Верховного Суда об отмене этого решения ВСП. Отметим, что решение Верховного Суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы в Большую Палату Верховного Суда, если такая жалоба не будет подана.

Автор: Наталя Мамченко

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