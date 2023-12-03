Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

Гражданка была ФЛП в Украине и имела соответствующий доход, однако, по ее словам, доверилась юристам, которые оформили за нее сфальсифицированные документы, - судья определил, следует ли взимать с нее все 40 тысяч евро, как того требовала таможня.

  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

17:00, 3 декабря 2023
Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.
Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 23 ноября 2023 признал противоправным и недействительным решение Высшего совета правосудия от 20 июля №742/0/15-23 «Об утверждении Изменений в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений» (дело №990/164/23).

Напомним, Высший совет правосудия без обсуждения 20 июля 2023 принял решение, которым разрешил закрывать публичный доступ к Единому государственному реестру судебных решений на основании постановлений следователей и прокуроров.

Интересно, что тем самым ВСП фактически кардинально изменил собственную позицию.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 декабря 2021 года Высший совет правосудия внес изменения в Порядок ведения Реестра судебных решений и приказал открыть все решения в Реестре, кроме тех, доступ к которым ограничен непосредственно законами «О доступе к судебным решениям» », «О государственной тайне» и Порядком ведения реестра. «Ограничение (отсрочка) общего доступа к электронным ресурсам Реестра по другим основаниям не допускается», - сказал тогда ВСП в своем акте.

Основанием тогда стало обращение адвокатского самоуправления, указавшее на безосновательное ограничение общего доступа к судебным решениям в Реестре на основании обращений прокуроров.

«Судебные решения должны быть открыты для изучения и обжалования. Без соблюдения принципа открытости судебных решений нивелируется возможность изучения и утверждения судебной практики, а также превентивная функция возникновения других споров», – отметили в 2021 году ВСП.

Однако теперь ВСП, очевидно, придерживается другой позиции.

Так, обоснование изменений ВСП указал на обращение Национального антикоррупционного бюро от 17 июля 2023 года с предложением внести изменения в Порядок, а именно установить возможность ограничения (отсрочки) доступа к электронным ресурсам Реестра, в том числе на основании мотивированного постановления следователя, прокурора.

«В обращении НАБУ отмечает, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к невозможности выполнения задач уголовного производства. Соответствующие предложения изменений в Порядок предоставлены с целью сохранения информации, которая составляет тайну досудебного расследования и содержится в определениях следственных судей, которые выносятся по результатам рассмотрения ходатайств следователей, прокуроров в рамках уголовного производства.

Усматривается целесообразным предусмотреть ограничение (отсрочку) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра на основании мотивированного постановления следователя, прокурора на срок, указанный в постановлении, который не может превышать срока досудебного расследования в соответствии со статьей 219 УПК», - указывает в своем решении Высший совет правосудие.

Следовательно, изменениями в Порядок ведения Реестра было установлено, что ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра происходит в порядке, определенном законами Украины «О доступе к судебным решениям», «О государственной тайне», настоящим Порядком, а также на основании мотивированного постановления следователя, прокурора. Ограничение (отсрочка) обеспечения общего доступа к электронным ресурсам Реестра по мотивированному постановлению следователя, прокурора осуществляется на срок, указанный в постановлении, который не может превышать срока досудебного расследования.

В настоящее время опубликована только вступительная и резолютивная часть решения КАС Верховного Суда об отмене этого решения ВСП. Отметим, что решение Верховного Суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы в Большую Палату Верховного Суда, если такая жалоба не будет подана.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Приходько
    Ірина Приходько
    суддя Господарського суду міста Києва