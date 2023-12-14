Верховний Суд висловився стосовно порядку демонтажу правомірно встановлених рекламних засобів для відновлення благоустрою населеного пункту

Особливості демонтажу рекламних засобів з метою відновлення благоустрою населеного пункту, - позиція Верховного Суду.

Дніпровська міськрада звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які задовольнили позов Товариства та визнали протиправними дії виконкому Дніпровської міськради щодо демонтажу рекламних засобів позивача, встановлених на підставі чинних дозволів; демонтаж здійснений з метою проведення ремонтних робіт на місці розміщення таких рекламних засобів.

Суд відмовив у задоволені цієї касаційної скарги та залишив рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.

Суд виходив з положень статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 20, 22 та 35 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а також Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067, на підставі якого дійшов висновку, що на органи місцевого самоврядування покладається, зокрема реалізація повноважень у сфері забезпечення та відновлення благоустрою відповідного населеного пункту в інтересах територіальної громади, належного утримання та охорони території, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

З огляду на це, а також враховуючи, що підставою для прийняття виконкомом Дніпровської міськради спірного рішення та здійснення спірних дій щодо демонтажу рекламних конструкцій, належних позивачам, стало рішення виконкому Дніпровської міськради від 22 липня 2021 року №756 «Про виконання робіт з відновлення об`єктів та елементів благоустрою на території міста Дніпра», Суд дійшов висновку про те, що виконком Дніпровської міськради, хоча й має відповідні повноваження у сфері забезпечення благоустрою населеного пункту, проте реалізація цих повноважень має здійснюватися з дотриманням встановленої процедури.

Така процедура визначена, зокрема пунктом 28 Типових правил, відповідно до яких у разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами; у десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце; у разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Процедура надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку його дії, зміни місця розташування рекламного засобу врегульовано Порядком розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпрі та Положенням про порядок демонтажу та зберігання рекламних засобів в місті Дніпрі, що затверджені рішенням виконкому Дніпропетровської МР від 16 лютого 2004 року №325.

На підставі аналізу пунктів 1.4.1-1.4.9 Положення Судом встановлено, що зміст вищенаведених норм не наділяє суб`єкта владних повноважень правом приймати рішення щодо демонтажу рекламних засобів, строк яких не закінчився, оскільки фактично ці повноваження повинні бути направлені на тимчасовий демонтаж рекламних засобів, які заважають роботам, що пов`язані зі зміною містобудівної ситуації, проведенням реконструкції, ремонту, будівництва на місцях розташування таких рекламних засобів.

Суди попередніх інстанцій встановили, що матеріали справи не містять відомостей щодо факту направлення зазначеного повідомлення на адресу позивачів. Крім того, суди встановили, що надані листи-повідомлення не містять жодного посилання на підставу для проведення демонтажу, не містять пропозиції щодо зміни місця розташування рекламних засобів.

Верховний Суд за наслідками розгляду цієї справи виклав правовий висновок, відповідно до якого підставою для демонтажу рекламних засобів у місті Дніпро є прийняття рішення про зміну містобудівної ситуації стосовно певного об`єкта, що передбачає необхідність проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють зміну його місця розташування.

Рішенню про демонтаж рекламних засобів, які розміщенні відповідно до чинного дозволу, якщо проведення демонтажу зумовлено необхідністю відновлення благоустрою населеного пункту, передує надання суб`єкту розміщення зовнішньої реклами іншого рівноцінного місця та, у разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламних засобів, внесення змін до дозволу на розташування зовнішньої реклами. Тільки після вжиття цих заходів або у разі відмови розповсюджувача реклами від нового місця розташування рекламного засобу, виконавчий орган має надіслати повідомлення про необхідність проведення демонтажу, надавши строк для його виконання, та, у разі невиконання розповсюджувачем реклами вимоги щодо добровільного демонтажу рекламного засобу, такий демонтаж проводиться у примусовому порядку.

Постанова Верховного Суду від 27 вересня 2023 року у справі №160/19656/21 (адміністративне провадження №К/990/22525/23).

Автор: Наталя Мамченко

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