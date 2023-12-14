Суд повернув статус пам’ятки «Комплексу споруд магазинів» у Чернігівській області

Верховний Суд скасував незаконні судові рішення, якими позбавлено охоронного статусу пам’ятку «Комплекс споруд магазинів» у Чернігівській області.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Верховний Суд за втручання столичної прокуратури скасував незаконні судові рішення, які призвели до позбавлення охоронного статусу пам'ятки архітектури – «Комплекс споруд магазинів» у Чернігівській області. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Судове рішення, яким скасовано наказ Міністерства культури та інформаційної політики України та виключено з Державного реєстру нерухомих пам'яток України зазначений комплекс споруд, не мало підстав. Прокуратура оскаржила ці незаконні судові рішення, що спричинило перегляд справи в Верховному Суді.

Верховний Суд підтримав доводи прокурора, зауваживши, що в позивача не було доказів належності йому власності на усі об'єкти пам'ятки культурної спадщини. Крім того, відсутні були обґрунтовані підстави для виключення цього комплексу з Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Відзначається, що цей об'єкт культурної спадщини має велике значення для міста Ніжина, створюючи фасадну площину вулиці та представляючи архітектурний стиль, відомий як «Цегляний стиль». Комплекс, складений з 8 будівель, є важливим елементом ансамблю торговельних будівель, що розміщується у центральній частині міста.

В результаті судове рішення було скасоване, а справа відправлена для нового розгляду до суду першої інстанції, забезпечуючи тим самим подальшу охорону цінного культурного спадку.

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