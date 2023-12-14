Суд вернул статус памятника «Комплексу сооружений магазинов» в Черниговской области

Верховный Суд отменил незаконные судебные решения, которыми лишен охранного статуса памятник «Комплекс сооружений магазинов» в Черниговской области.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Верховный Суд при вмешательстве столичной прокуратуры отменил незаконные судебные решения, которые привели к лишению охранного статуса памятника архитектуры – «Комплекс сооружений магазинов» в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Судебное решение, которым отменен приказ Министерства культуры и информационной политики Украины и исключен из Государственного реестра недвижимых памятников Украины отмеченный комплекс сооружений, не имело оснований. Прокуратура обжаловала эти незаконные судебные решения, что повлекло пересмотр дела в Верховном Суде.

Верховный Суд поддержал доводы прокурора, отметив, что у истца не было доказательств принадлежности ему собственности на все объекты памятника культурного наследия. Кроме того, отсутствовали обоснованные основания для исключения этого комплекса из Государственного реестра недвижимых памятников Украины.

Отмечается, что этот объект культурного наследия имеет большое значение для города Нежина, создавая фасадную плоскость улицы и представляя архитектурный стиль, известный как «Кирпичный стиль». Комплекс, состоящий из 8 зданий, является важным элементом ансамбля торговых зданий, который размещается в центральной части города.

В результате судебное решение было отменено, а дело отправлено для нового рассмотрения в суд первой инстанции, обеспечивая тем самым дальнейшую охрану ценного культурного наследия.

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