Верховний Суд визначив юрисдикцію спору стосовно правомірності дій «Укренерго» з включення учасника ринку електричної енергії до субʼєктів, які набули статусу «дефолтний»

Юрисдикція у спорах, пов’язаних із діями/рішеннями ПАТ «Укренерго» про надання учаснику ринку електричної енергії статусу «Дефолтний», - позиція ВС.

Джерело фото: ua-energy.org

Верховний Суд переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом Товариства до ПАТ «Укренерго» про визнання протиправними дій.

Спір у цій справі виник у зв’язку із прийняттям рішення ПАТ «Укренерго» про внесення позивача до переліку учасників ринку електричної енергії, які набули статусу «Дефолтний», та оприлюднення цього переліку на сайті ПАТ «Укренерго».

Товариство вказувало на те, що ним, у визначені законом строки, було виконано усі зобов’язання, на підставі яких було набуто статусу «Переддефолтний», однак, незважаючи на це, відповідач включив Товариство до переліку учасників ринку, які набули статусу «Дефолтний», що вплинуло на його права та позбавило можливості брати участь на ринку електричної енергії, здійснювати господарську діяльність на організованих сегментах ринку електричної енергії, а також позбавило можливості виконувати умови договорів з іншими учасниками ринку, в тому числі з операторами систем розподілу, контрагентами на ринку двосторонніх договорів, ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку, ринку допоміжних послуг, споживачами тощо.

Суди першої та апеляційної інстанцій розглянули цей спір у порядку адміністративного судочинства та позов задовольнили.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, ПАТ «Укренерго» звернулося до Верховного Суду та просило закрити провадження у справі, посилаючись на те, що з огляду на надані йому повноваження, він не вирішує питання про надання певному учаснику ринку електричної енергії статусу «Переддефолтний» або «Дефолтний», а тому не може вважатися суб`єктом владних повноважень.

Проте Верховний Суд не погодився з такими доводами касаційної скарги, касаційну скаргу відповідача залишив без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін.

Суд виходив з того, що пунктом 1.1 розділу І Статуту ПАТ «НЕК «Укренерго», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 21 вересня 2021 року №218, визначено, що ПАТ «НЕК «Укренерго» є юридичною особою, що утворено як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності.

Згідно з пунктом «г» розділу ІІ Статуту ПАТ «НЕК «Укренерго» відповідач виконує функції, зокрема адміністратора розрахунків.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (тут і далі – у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) адміністратор розрахунків – юридична особа, яка забезпечує організацію проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.

На підставі аналізу положень пункту 1.7.4 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП №307 від 14 березня 2018 року, постанови НКРЕКП «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду» від 25 лютого 2022 року №332 (далі - Постанова № 332), Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства енергетики України №148 від 13 квітня 2022 року (далі – Положення № 148), Верховний Суд зазначив, що дії відповідача у спірних правовідносинах, за яких має місце визначення позивачу статусу «Дефолтний», є такими, що підпадають під діяльність та ознаки суб`єкта владних повноважень, а спір, що виник між сторонами, слід віднести до публічно-правового спору.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок, відповідно до якого ПАТ «НЕК «Укренерго» є суб`єктом, який наділений повноваженнями адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії; зміст та характер повноважень адміністратора розрахунків щодо включення учасника ринку до переліку тих, які набули статусу «Дефолтний», та оприлюднення на офіційному вебсайті адміністратора розрахунків повідомлення про набуття учасником ринку такого статусу із зазначенням дати його набуття, свідчить про те, що їх реалізація впливає на становище учасників ринку електричної енергії (ці відносини не характеризуються рівністю, а мають ознаки підпорядкованості), можливість здійснювати ними подальшої діяльності на такому ринку, а також на виникнення у таких учасників додаткових зобов`язань, зумовлених відповідним статусом.

Статус «Дефолтний» набувається та анулюється для учасника ринку у силу виникнення визначених Правилами ринку обставин, проте адміністратор розрахунків наділений виключними повноваженнями перевіряти настання відповідних обставин та їх усунення, а також приймати на цій підставі рішення щодо включення суб`єкта господарювання до переліку учасників ринку, що набули статусу «Дефолтний», або виключення з такого переліку. При цьому несприятливі правові наслідки настають саме у результаті дій адміністратора розрахунків щодо включення учасника ринку до переліку тих, що набули статусу «Дефолтний».

Постанова Верховного Суду від 18 жовтня 2023 року у справі №380/17717/22 (адміністративне провадження №К/990/18754/23).

Автор: Наталя Мамченко

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