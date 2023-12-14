Кабмін призначив заступників міністра у справах ветеранів

Кабінет Міністрів на засіданні 14 грудня призначив заступників міністра у справах ветеранів України, а також заступника голови Державної казначейської служби. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Урядовці призначили:
Тетяну Токарчук заступником міністра у справах ветеранів України;
Оксану Сивак заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
Олександра Товстенка заступником Голови Державної казначейської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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