Кабмін призначив заступників міністра у справах ветеранів

Також призначили заступника голови Державної казначейської служби.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів на засіданні 14 грудня призначив заступників міністра у справах ветеранів України, а також заступника голови Державної казначейської служби. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Урядовці призначили:

Тетяну Токарчук заступником міністра у справах ветеранів України;

Оксану Сивак заступником міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;

Олександра Товстенка заступником Голови Державної казначейської служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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