Кабмин назначил заместителей министра по делам ветеранов

Также был назначен заместитель главы Государственной казначейской службы.

Фото: КМУ

Кабинет Министров на заседании 14 декабря назначил заместителей министра по делам ветеранов Украины, а также заместителя председателя Государственной казначейской службы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Чиновники назначили:

Татьяну Токарчук заместителем министра по делам ветеранов Украины;

Оксану Сивак заместителем министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции;

Александра Товстенко заместителем Председателя Государственной казначейской службы Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

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