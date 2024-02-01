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Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко

16:51, 1 лютого 2024
Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.
Для отримання коштів від ЄС Україна повинна буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ, – Юлія Свириденко
Джерело фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
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Для отримання коштів від ЄС наша держава буде виконувати квартальні індикатори Плану щодо реформ та інвестицій. Про це зазначила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко у своєму блозі для УП.

Так, Європейська рада схвалила фінансування для України обсягом 50 млрд євро. Тепер підтримка України закріплена у бюджеті ЄС і буде здійснюватися впродовж 2024-2027 років за програмою Ukraine Facility

План реформ, як зазначила Юлія Свириденко, включає і реформу публічних фінансів, і судову реформу, протидія корупції та чимало іншого від приватизації до покращення умов для ведення бізнесу в Україні. «Це далеко не повний план реформ, які необхідні Україні. Їх здійснення потребуватиме злагодженої й системної роботи усіх державних органів у наступні роки», додала вона.

Тепер Європейська рада, Єврокомісія та Європейський парламент мають визначити фінальні умови програми. Після цього Європарламент має ухвалити регламент Ukraine Facility під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

«Коли Європарламент затвердить регламент, ми врахуємо його фінальні умови у Плані. Наші консультації з ЄС тривають весь час з початку роботи над документом, і ми спільно завершимо його підготовку відповідно до прийнятої програми. Після цього План буде затверджено в Уряді та передано для розгляду Європейській комісії», - додала Свириденко.

Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Всього макрофінансова підтримка бюджету за 4 роки складе 39 млрд євро, з яких в цьому році наша держава має отримати 18 млрд євро.

Разом із тим, як вказала Юлія Свириденко, дефіцит бюджету значно перевищує цю суму. 

«Потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становлять понад 37 млрд доларів. Але підтримка ЄС точно стане вагомим внеском у нашу стійкість. Крім того, ми очікуємо, що інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах обсягом 8 млрд євро дозволить залучити в країну більше ніж 30 млрд євро додаткових інвестицій», додала вона.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» описували деталі проекту Плану реформ Ukraine Facility, який наприкінці грудня розглядав Кабмін. Він включає у себе питання доброчесності суддів, створення нового адміністративного суду тощо.

Автор: Наталя Мамченко 

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