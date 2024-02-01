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Для получения средств от ЕС Украина должна будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ, – Юлия Свириденко

Европарламент должен принять регламент Ukraine Facility на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

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Для получения средств от ЕС Украина должна будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ, – Юлия Свириденко

16:51, 1 февраля 2024
Европарламент должен принять регламент Ukraine Facility на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.
Для получения средств от ЕС Украина должна будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ, – Юлия Свириденко
Источник фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
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Для получения средств от ЕС наше государство будет выполнять квартальные индикаторы Плана реформ и инвестиций. Об этом отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в своем блоге для УП.

Европейский совет одобрил финансирование для Украины объемом 50 млрд евро. Теперь поддержка Украины закреплена в бюджете ЕС и будет осуществляться в течение 2024-2027 годов по программе Ukraine Facility.

План реформ, как отметила Юлия Свириденко, включает и реформу публичных финансов и судебную реформу, противодействие коррупции и многое другое от приватизации до улучшения условий для ведения бизнеса в Украине. «Это далеко не полный план реформ, необходимых Украине. Их осуществление будет нуждаться в слаженной и системной работе всех государственных органов в последующие годы», добавила она.

Теперь Европейский совет, Еврокомиссия и Европейский парламент должны определить финальные условия программы. После этого Европарламент должен принять регламент Ukraine Facility на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

«Если Европарламент утвердит регламент, мы учтем его финальные условия в Плане. Наши консультации с ЕС продолжаются с начала работы над документом, и мы совместно завершим его подготовку в соответствии с принятой программой. После этого План будет утвержден в Правительстве и передан для рассмотрения Европейской комиссии», - добавила Свириденко.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Всего макрофинансовая поддержка бюджета за 4 года составит 39 млрд. евро, из которых в этом году наше государство должно получить 18 млрд. евро.

Вместе с тем, как отметила Юлия Свириденко, дефицит бюджета значительно превышает эту сумму.

«Потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляют более 37 млрд долларов. Но поддержка ЕС точно станет весомым вкладом в нашу устойчивость. Кроме того, мы ожидаем, что инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах объемом 8 млрд евро позволит привлечь в страну более 30 млрд евро дополнительных инвестиций», добавила она.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» описывала детали проекта Плана реформ Ukraine Facility, который в конце декабря рассматривал Кабмин. Он включает в себя вопросы добродетели судей, создание нового административного суда и т.д.

Автор: Наталя Мамченко 

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