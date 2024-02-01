В Индии голубя обвинили в шпионаже на Китай и 8 месяцев «держали под стражей»

После 8 месяцев «ареста» необычного голубя таки освободили.

В индийском городе Мумбаи госпиталь для животных Bai Sakarbai Dinshaw Petit освободил голубя, которого содержали под стражей в течение восьми месяцев. Птицу задержали по подозрению в шпионаже на Китай, передает WioNews.

История этого необычного голубя началась в мае 2023 года, когда его задержала полиция RCF на пристани Пир-Пау в пригороде Чембура.

Как пишет издание, полицию насторожила внешность птицы - она была украшена медными и алюминиевыми кольцами на ногах, а под крыльями были написанные шрифтом, похожим на китайские иероглифы, слова.

В ходе расследования было установлено, что голубь был из Тайваня и принял участие в гонках на открытой воде. Во время одного из турниров птица перелетела границу и приземлилась на индийской территории.

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