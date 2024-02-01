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  1. У світі

В Індії голуба звинуватили у шпигунстві на Китай та 8 місяців «тримали під вартою»

16:54, 1 лютого 2024
Після 8 місяців «арешту» незвичайного голуба таки звільнили.
В Індії голуба звинуватили у шпигунстві на Китай та 8 місяців «тримали під вартою»
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У індійському місті Мумбаї госпіталь для тварин «Bai Sakarbai Dinshaw Petit» звільнив голуба, якого тримали під вартою протягом восьми місяців. Птаха затримали за підозрою у шпигунстві на Китай, передає WioNews.

Історія цього незвичайного голуба розпочалася в травні 2023 року, коли його затримала поліція RCF на пристані Пір-Пау у передмісті Чембура.

Як пише видання, поліцію насторожила зовнішність птаха - він був прикрашений мідними та алюмінієвими кільцями на ногах, а під крилами мав написані шрифтом, схожим на китайські ієрогліфи, слова.

У ході розслідування було встановлено, що голуб був із Тайваню та взяв участь у перегонах на відкритій воді. Під час одного зі турнірів птах перелетів кордон та приземлився на індійській території.

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