Непред'явлення поліцейському документів на право керування не може вважатись злісною непокорою

Суд закрив провадження по справі та не застосував до водія жодних заходів впливу.

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Відмова водія пред’явити на місці зупинки документи на право керування не може кваліфікуватись адміністративним правопорушенням за статтею 185 КУпАП. Такий висновок зробив Київський районний суд м. Одеси.

В одній із ситуацій, водій порушив правила дорожнього руху і на вимогу працівника поліції відмовився пред'явити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

За непред’явлення документів інспектор склав протокол за статтею 185 КУпАП. Ця норма передбачає відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків.

Розглянувши матеріали даної справи, Київський районний суд м. Одеси зробив висновок, що невиконання вимоги пред'явити посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не може бути кваліфіковано за ст. 185 КУпАП, оскільки підпадають під частину 1 статті 126 КУпАП (Рішення від 02.11.2022 у справі №947/24164/22).

Враховуючи неправильну кваліфікацію дій водія в частині непред'явлення документів на право керування, суд закрив провадження по справі та не застосував до водія жодних заходів впливу.

Таким чином, відмова водія пред’явити на місці зупинки документи на право керування у жодному разі не може кваліфікуватись адміністративним правопорушенням за статтею 185 КУпАП.

У разі визнання судом дій працівника поліції неправомірними, водій може вимагати в суду винести окрему ухвалу щодо проведення перевірки та вжиття до такого інспектора заходів дисциплінарного впливу.

Після винесення такої ухвали керівництво відповідного органу поліції зобов’язане провести службове розслідування та при підтвердженні фактів неправомірних дій інспектора притягнути його до відповідальності.

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