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Непредъявление полицейскому документов на право управления не может считаться злостным неповиновением

16:42, 1 февраля 2024
Суд закрыл производство по делу и не применил к водителю никаких мер воздействия.
Непредъявление полицейскому документов на право управления не может считаться злостным неповиновением
Источник фото: radiotrek.rv.ua
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Отказ водителя предъявить на месте остановки документы на право управления не может квалифицироваться административным правонарушением по статье 185 КУоАП. Такой вывод сделал Киевский районный суд г. Одессы.

В одной из ситуаций водитель нарушил правила дорожного движения и по требованию работника полиции отказался предъявить удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

При непредъявлении документов инспектор составил протокол по статье 185 КУоАП. Эта норма предусматривает ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

Рассмотрев материалы данного дела, Киевский районный суд г. Одессы заключил, что невыполнение требования предъявить удостоверение водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства не может быть квалифицировано по ст. 185 КУоАП, поскольку подпадают под часть 1 статьи 126 КУоАП (Решение от 02.11.2022 по делу №947/24164/22).

Учитывая неправильную квалификацию действий водителя по части непредъявления документов на право управления, суд закрыл производство по делу и не применил к водителю никаких мер воздействия.

Таким образом, отказ водителя предъявить на месте остановки документы на право управления ни в коем случае не может квалифицироваться административным правонарушением по статье 185 КУоАП.

В случае признания судом действий работника полиции неправомерными, водитель может потребовать у суда вынести отдельное постановление о проведении проверки и принятии к такому инспектору мер дисциплинарного воздействия.

После вынесения такого постановления руководство соответствующего органа полиции обязано провести служебное расследование и при подтверждении фактов неправомерных действий инспектора привлечь его к ответственности.

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