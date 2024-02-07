Василь Малюк на зустрічі з послами G7: «Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100% – я не допущу жодних порушень цього принципу у діяльності СБУ»

Голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Голова Служби безпеки Василь Малюк і посли країн G7 обговорили питання взаємодії заради перемоги України у війні проти рф, а також подальші кроки для демократичного розвитку нашої держави та забезпечення свободи слова. Про це повідомляє СБУ.

Зустріч, яку ініціювала СБУ, відбулася у Києві. «Велику сімку» представляли Надзвичайні та Повноважні посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Василь Малюк розповів іноземним партнерам про те, який внесок Служба безпеки робить у захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, про враження Кримського мосту, витіснення рф з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів, знищення ворожої воєнної техніки, військових об’єктів та інфраструктури, яка забезпечує російський ВПК, та про інші спецоперації, що змінюють картину війни.

«Результатів СБУ дійсно багато. Співробітники Служби працюють у найгарячіших точках війни. За майже 2 роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них - 12 Героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на 1 млрд доларів, знищили більше 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе», – зазначив Голова СБУ.

Він подякував країнам-партнерам за підтримку, яку вони надають Україні.

У свою чергу представники «Великої сімки» відзначили високий рівень спецоперацій СБУ і те, наскільки фахово спецслужба протидіє російській агресії на фронті та проводить контррозвідувальні заходи.

Окремо Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним з ключових стовпів яких є свобода слова.

Посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції «Bihus.Іnfo». За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільнення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

«Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ», – підкреслив він.

Голова СБУ також відзначив високий рівень взаємодії з партнерськими спецслужбами.

«Війна триває, перед нами стоять чергові випробування. Служба безпеки готує проведення нових спецоперацій. І, сподіваюся, вони будуть успішними», – повідомив Василь Малюк.

Автор: Наталя Мамченко

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