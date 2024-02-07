У Черкасах викрито чоловіка, який обіцяв ухилянту оформити «липові» документи

Чоловік за гроші обіцяв ухилянту виготовити документи про непридатність до служби у ЗСУ.

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У Черкаській області правоохоронці повідомлено про підозру чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, житель м. Черкаси за грошову винагороду обіцяв допомогти військовозобов’язаному оформити документи про визнання його непридатним до служби в лавах ЗСУ.

«Підозрюваний мав намір скористатися власними знайомствами та повпливати на службових осіб військово-лікарської комісії Черкаського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 3 500 доларів США.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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