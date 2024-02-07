Деякі країни Євросоюзу зменшили виплати українцям: скільки отримуватимуть біженці

В Євросоюзі діють нові правила підтримки біженців з України. У деяких країнах знизили розмір виплат та проживання для українців. Про це повідомляє видання «Українські новини».
Нові правила стосовно підтримки українців у 2024 році призведуть до змін у допомозі в багатьох країнах ЄС.
Які зміни відбудуться в окремих країнах:
Ірландія:
- Зниження виплат для новоприбулих українців з 220 євро на тиждень до 38,80 євро.
- Обмеження права проживання в державних притулках до 90 днів, після чого потрібно шукати інше житло за компенсацію від держави.
- Плануються подальші розгляди щодо подальшого скорочення допомоги.
Польща:
- Тимчасовий захист від війни продовжиться ще пів року, після чого планується внести зміни до правил допомоги.
- Можливе скасування статусу тимчасового захисту при виїзді на короткий термін.
- Розглядається можливість зменшення фінансової допомоги на дітей.
Норвегія:
- Введення нових обмежень для отримання фінансової допомоги, зокрема, анулювання колективного захисту для осіб із подвійним громадянством.
- Посилення ознайомчої програми та конкретних вимог до її спрямованості.
Чехія:
- Зміни у програмі допомоги з безкоштовного проживання у гуманітарному житлі.
- Нові вимоги для отримання гуманітарних виплат, включаючи вказання всіх доходів з України.
- Ці заходи спрямовані на раціоналізацію витрат та стимулювання самостійності
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