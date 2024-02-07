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Деякі країни Євросоюзу зменшили виплати українцям: скільки отримуватимуть біженці

23:01, 7 лютого 2024
Нові правила стосовно підтримки українців у 2024 році призведуть до змін у допомозі в багатьох країнах ЄС.
Деякі країни Євросоюзу зменшили виплати українцям: скільки отримуватимуть біженці
Фото: novyny.live
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В Євросоюзі діють нові правила підтримки біженців з України. У деяких країнах знизили розмір виплат та проживання для українців.  Про це повідомляє видання «Українські новини».

Нові правила стосовно підтримки українців у 2024 році призведуть до змін у допомозі в багатьох країнах ЄС.

Які зміни відбудуться в окремих країнах:

Ірландія:

  • Зниження виплат для новоприбулих українців з 220 євро на тиждень до 38,80 євро.
  • Обмеження права проживання в державних притулках до 90 днів, після чого потрібно шукати інше житло за компенсацію від держави.
  • Плануються подальші розгляди щодо подальшого скорочення допомоги.

Польща:

  • Тимчасовий захист від війни продовжиться ще пів року, після чого планується внести зміни до правил допомоги.
  • Можливе скасування статусу тимчасового захисту при виїзді на короткий термін.
  • Розглядається можливість зменшення фінансової допомоги на дітей.

Норвегія:

  • Введення нових обмежень для отримання фінансової допомоги, зокрема, анулювання колективного захисту для осіб із подвійним громадянством.
  • Посилення ознайомчої програми та конкретних вимог до її спрямованості.

Чехія:

  • Зміни у програмі допомоги з безкоштовного проживання у гуманітарному житлі.
  • Нові вимоги для отримання гуманітарних виплат, включаючи вказання всіх доходів з України.
  • Ці заходи спрямовані на раціоналізацію витрат та стимулювання самостійності

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