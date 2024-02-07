Деякі країни Євросоюзу зменшили виплати українцям: скільки отримуватимуть біженці

Нові правила стосовно підтримки українців у 2024 році призведуть до змін у допомозі в багатьох країнах ЄС.

Фото: novyny.live

В Євросоюзі діють нові правила підтримки біженців з України. У деяких країнах знизили розмір виплат та проживання для українців. Про це повідомляє видання «Українські новини».

Нові правила стосовно підтримки українців у 2024 році призведуть до змін у допомозі в багатьох країнах ЄС.

Які зміни відбудуться в окремих країнах:

Ірландія:

Зниження виплат для новоприбулих українців з 220 євро на тиждень до 38,80 євро.

Обмеження права проживання в державних притулках до 90 днів, після чого потрібно шукати інше житло за компенсацію від держави.

Плануються подальші розгляди щодо подальшого скорочення допомоги.

Польща:

Тимчасовий захист від війни продовжиться ще пів року, після чого планується внести зміни до правил допомоги.

Можливе скасування статусу тимчасового захисту при виїзді на короткий термін.

Розглядається можливість зменшення фінансової допомоги на дітей.

Норвегія:

Введення нових обмежень для отримання фінансової допомоги, зокрема, анулювання колективного захисту для осіб із подвійним громадянством.

Посилення ознайомчої програми та конкретних вимог до її спрямованості.

Чехія:

Зміни у програмі допомоги з безкоштовного проживання у гуманітарному житлі.

Нові вимоги для отримання гуманітарних виплат, включаючи вказання всіх доходів з України.

Ці заходи спрямовані на раціоналізацію витрат та стимулювання самостійності

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