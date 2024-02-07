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  1. У світі

Honda відкличе 750 тисяч автомобілів через дефект датчика подушки безпеки: деталі

22:42, 7 лютого 2024
Датчик ваги переднього пасажирського сидіння може тріснути і викликати коротке замикання, що не дозволить подушці безпеки спрацювати належним чином.
Honda відкличе 750 тисяч автомобілів через дефект датчика подушки безпеки: деталі
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Компанія Honda Motor Co відкликає 750 тисяч автомобілів у США через дефект, пов'язаний з датчиком подушки безпеки пасажирського сидіння, який може неправильно спрацювати. Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомила, що датчик ваги переднього пасажирського сидіння може тріснути і викликати коротке замикання, що не дозволить подушці безпеки спрацювати належним чином. Дилери замінять датчики ваги сидінь.

Відкликанню підлягають деякі автомобілі Honda Pilot, Accord і Civic 2020-2022 модельних років, а також деякі автомобілі Honda CR-V і Passport 2020 і 2021 модельних років.

За даними компанії Honda, у період з червня 2020 року до січня цього року вона отримала понад 3 834 гарантійні претензії, але повідомлень про травми або смерті внаслідок цієї проблеми не надходило.

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