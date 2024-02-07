Honda отзовет 750 тысяч автомобилей из-за дефекта датчика подушки безопасности: детали

Датчик веса переднего пассажирского сиденья может треснуть и вызвать короткое замыкание, что не позволит подушке срабатывать должным образом.

Компания Honda Motor Co отзывает 750 тысяч автомобилей в США из-за дефекта, связанного с датчиком подушки безопасности пассажирского сиденья, который может неправильно сработать. Об этом сообщает Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила, что датчик веса переднего пассажирского сиденья может треснуть и вызвать короткое замыкание, что не позволит подушке безопасности сработать должным образом. Дилеры заменят датчики веса сидений.

Отзыву подлежат некоторые автомобили Honda Pilot, Accord и Civic 2020-2022 модельных лет, а также некоторые автомобили Honda CR-V и Passport 2020 и 2021 модельных лет.

По данным компании Honda, в период с июня 2020 года по январь этого года она получила более 3 834 гарантийных претензий, но сообщений о травмах или смертях в результате этой проблемы не поступало.

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