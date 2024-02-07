Некоторые страны Евросоюза уменьшили выплаты украинцам: сколько будут получать беженцы

Новые правила поддержки украинцев в 2024 году приведут к изменениям в помощи во многих странах ЕС.

Фото: novyny.live

В Евросоюзе действуют новые правила поддержки беженцев из Украины. В некоторых странах снизили размер выплат и проживания для украинцев. Об этом сообщает издание «Українські новини».

Новые правила поддержки украинцев в 2024 году приведут к изменениям в помощи во многих странах ЕС.

Какие изменения произойдут в отдельных странах:

Ирландия:

Снижение выплат для новоприбывших украинцев с 220 евро в неделю до 38,80 евро.

Ограничение права на жительство в государственных приютах до 90 дней, после чего нужно искать другое жилье за компенсацию от государства.

Планируются дальнейшие разбирательства относительно дальнейшего сокращения помощи.

Польша:

Временная защита от войны продлится еще полгода, после чего планируется внести изменения в правила помощи.

Возможна отмена статуса временной защиты при выезде на короткий срок.

Рассматривается возможность сокращения финансовой помощи на детей.

Норвегия:

Введение новых ограничений для получения финансовой помощи, в частности аннулирования коллективной защиты для лиц с двойным гражданством.

Ужесточение ознакомительной программы и конкретных требований к ее направленности.

Чехия:

Изменения в программе помощи бесплатному проживанию в гуманитарном жилье.

Новые требования к получению гуманитарных выплат, включая указание всех доходов из Украины.

Эти меры направлены на рационализацию затрат и стимулирование самостоятельности

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