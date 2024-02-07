Некоторые страны Евросоюза уменьшили выплаты украинцам: сколько будут получать беженцы

В Евросоюзе действуют новые правила поддержки беженцев из Украины. В некоторых странах снизили размер выплат и проживания для украинцев. Об этом сообщает издание «Українські новини».
Новые правила поддержки украинцев в 2024 году приведут к изменениям в помощи во многих странах ЕС.
Какие изменения произойдут в отдельных странах:
Ирландия:
- Снижение выплат для новоприбывших украинцев с 220 евро в неделю до 38,80 евро.
- Ограничение права на жительство в государственных приютах до 90 дней, после чего нужно искать другое жилье за компенсацию от государства.
- Планируются дальнейшие разбирательства относительно дальнейшего сокращения помощи.
Польша:
- Временная защита от войны продлится еще полгода, после чего планируется внести изменения в правила помощи.
- Возможна отмена статуса временной защиты при выезде на короткий срок.
- Рассматривается возможность сокращения финансовой помощи на детей.
Норвегия:
- Введение новых ограничений для получения финансовой помощи, в частности аннулирования коллективной защиты для лиц с двойным гражданством.
- Ужесточение ознакомительной программы и конкретных требований к ее направленности.
Чехия:
- Изменения в программе помощи бесплатному проживанию в гуманитарном жилье.
- Новые требования к получению гуманитарных выплат, включая указание всех доходов из Украины.
- Эти меры направлены на рационализацию затрат и стимулирование самостоятельности
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