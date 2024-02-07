В Черкассах разоблачен мужчина, обещавший уклонисту оформить «липовые» документы

Мужчина за деньги обещал уклонисту изготовить документы о непригодности к службе в ВСУ.

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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, житель Черкассы за денежное вознаграждение обещал помочь военнообязанному оформить документы о признании его непригодным к службе в рядах ВСУ.

«Подозреваемый намеревался воспользоваться собственными знакомствами и повлиять на должностных лиц военно-врачебной комиссии Черкасского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину при получении части неправомерной выгоды в сумме 3500 долларов США.

В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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