Василий Малюк на встрече с послами G7: «Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100% – я не допущу никаких нарушений этого принципа в деятельности СБУ»

Глава СБУ Василий Малюк на встрече с послами стран G7 рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, одним из ключевых столпов которых является свобода слова.

Глава Службы безопасности Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вопросы взаимодействия ради победы Украины в войне против россии, а также дальнейшие шаги для демократического развития нашего государства и обеспечения свободы слова. Об этом сообщает СБУ.

Встреча, инициированная СБУ, состоялась в Киеве. «Большую семерку» представляли Чрезвычайные и Полномочные послы Пьер Франческо Дзадзо (Италия), Гаэль Вейсьер (Франция), Мартин Егер (Германия), Наталья Цмоць (Канада), Кунинори Мацуда (Япония), а также заместитель посла Николас Гаррокс (Великобритания), исполняющий обязанности посла Джеймс Хоуп (США) и Азир Сантиллан (представитель ЕС в Украине).

Василий Малюк рассказал иностранным партнерам о том, какой вклад Служба безопасности вносит в защиту страны, противодействуя внешним и внутренним врагам. В частности, о поражении Крымского моста, вытеснении россии с Черного моря с помощью собственных уникальных разработок надводных дронов, уничтожения вражеской военной техники, военных объектов и инфраструктуры, которая обеспечивает российский ВПК, и другие спецоперации, меняющие картину войны.

«Результатов СБУ действительно много. Сотрудники Службы работают в самых горячих точках войны. За почти 2 года полномасштабной войны более 930 наших бойцов получили государственные награды, в том числе 12 Героев Украины. Бойцы СБУ уничтожили российскую бронетехнику стоимостью свыше 1 млрд долларов, уничтожили более 500 танков. Также мы разоблачили 47 агентурных сетей врага за год. Все цифры говорят сами за себя», – отметил глава СБУ.

Он поблагодарил страны-партнеры за поддержку, которую они оказывают Украине.

В свою очередь представители «Большой семерки» отметили высокий уровень спецопераций СБУ и то, насколько профессиональная спецслужба противодействует российской агрессии на фронте и проводит контрразведывательные мероприятия.

Отдельно Василий Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, одним из ключевых столпов которых является свобода слова.

Послы получили ответы о ситуации, которая сложилась вокруг редакции «Bihus.Info». По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности – об увольнении руководителя ДЗНГ и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые нуждаются в изменениях и усилении.

«Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важного принципа демократии в деятельности СБУ», – подчеркнул он.

Глава СБУ также отметил высокий уровень взаимодействия с партнерскими спецслужбами.

«Война продолжается, перед нами стоят очередные испытания. Служба безопасности готовит проведение новых спецопераций. И надеюсь, они будут успешными», – сообщил Василий Малюк.

Автор: Наталя Мамченко

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