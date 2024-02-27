Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Аспірантам і науковцям, що мають вчене звання, залишать право на відстрочку – що пропонується поправками до законопроекту про мобілізацію

Руслан Стефанчук пропонує залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Кабмін передав НАБУ нові будівлі у Києві

НАБУ отримало до своєї сфери управління нові будівлі в столиці.

У 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків

Який відсоток клопотань про обшуки задовольняється слідчими суддями.

  1. Публікації
  2. / Судова практика

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

12:55, 27 лютого 2024
Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.
Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду зазначили, що будь-яке обмеження права людини на приватне життя, зокрема, в ході обшуку, має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно, належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання в життя людини.

Про це, коментуючи під час дискусії «Нарадча pro "Слідство без суду" практику проведення правоохоронними органами обшуків без ухвал слідчих суддів, повідомив суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС Ігор Іваненко.

«Ухвала слідчого судді повинна бути належним чином вмотивована. Суддя повинен вникнути в ситуацію, зрозуміти ситуацію. Слідчий суддя має розуміти, що він сторонній арбітр та повинен почути обидві сторони», - розповів Ігор Іваненко.

Також суддя додав, що ухвали слідчих суддів повинні бути зрозумілі учасникам судового процесу – тільки в такому випадку вони будуть сприйматися усіма сторонами.  

Ігор Іваненко розповів, що хоча кримінальне процесуальне законодавство дозволяє органам досудового розслідування у певних випадках невідкладно вчиняти слідчі дії без ухвали слідчого судді, разом з тим процесуальне законодавство не повністю врегульовує та деталізує це питання.  

«У практиці ККС ВС вже є правові позиції у кримінальних провадженнях, коли докази, здобуті в результаті проведення таких обшуків, навіть за умови постановлення надалі відповідної ухвали слідчого судді, тобто подальшої легалізації обшуків, визнавалися такими, які були отримані з порушенням встановленої законом процедури через відсутність чи недостатність підстав для проникнення в житло чи інше володіння особи», - повідомив Ігор Іваненко.

Суддя наголосив, що при вирішенні питання про наявність підстав для проведення обшуку, важливим завданням є «збереження розумного балансу між необхідністю забезпечення ефективності роботи правоохоронних органів і забезпеченням неухильного дотримання прав людини, з огляду на що при здійсненні досудового розслідування втручання у права людини має відбуватися пропорційно лише тією мірою, якою це необхідно в конкретному випадку».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду