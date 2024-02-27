Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

У Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду зазначили, що будь-яке обмеження права людини на приватне життя, зокрема, в ході обшуку, має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно, належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання в життя людини.

Про це, коментуючи під час дискусії «Нарадча pro "Слідство без суду" практику проведення правоохоронними органами обшуків без ухвал слідчих суддів, повідомив суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС Ігор Іваненко.

«Ухвала слідчого судді повинна бути належним чином вмотивована. Суддя повинен вникнути в ситуацію, зрозуміти ситуацію. Слідчий суддя має розуміти, що він сторонній арбітр та повинен почути обидві сторони», - розповів Ігор Іваненко.

Також суддя додав, що ухвали слідчих суддів повинні бути зрозумілі учасникам судового процесу – тільки в такому випадку вони будуть сприйматися усіма сторонами.

Ігор Іваненко розповів, що хоча кримінальне процесуальне законодавство дозволяє органам досудового розслідування у певних випадках невідкладно вчиняти слідчі дії без ухвали слідчого судді, разом з тим процесуальне законодавство не повністю врегульовує та деталізує це питання.

«У практиці ККС ВС вже є правові позиції у кримінальних провадженнях, коли докази, здобуті в результаті проведення таких обшуків, навіть за умови постановлення надалі відповідної ухвали слідчого судді, тобто подальшої легалізації обшуків, визнавалися такими, які були отримані з порушенням встановленої законом процедури через відсутність чи недостатність підстав для проникнення в житло чи інше володіння особи», - повідомив Ігор Іваненко.

Суддя наголосив, що при вирішенні питання про наявність підстав для проведення обшуку, важливим завданням є «збереження розумного балансу між необхідністю забезпечення ефективності роботи правоохоронних органів і забезпеченням неухильного дотримання прав людини, з огляду на що при здійсненні досудового розслідування втручання у права людини має відбуватися пропорційно лише тією мірою, якою це необхідно в конкретному випадку».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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