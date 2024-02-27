Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда отметили, что любое ограничение права человека на частную жизнь, в частности, в ходе обыска, должно происходить на основании определения следственного судьи.

Соответственно, надлежащим образом мотивированное постановление следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства в жизнь человека.

Об этом, комментируя в ходе дискуссии «Совещательная pro «Следствие без суда» практику проведения правоохранительными органами обысков без определений следственных судей, рассказал судья Кассационного уголовного суда в составе ВС Игорь Иваненко.

«Постановление следственного судьи должно быть должным образом мотивировано. Судья должен вникнуть в ситуацию, понять ситуацию. Следственный судья должен понимать, что он сторонний арбитр и должен услышать обе стороны», – рассказал Игорь Иваненко.

Также судья добавил, что определения следственных судей должны быть понятны участникам судебного процесса – только в таком случае они будут восприниматься всеми сторонами.

Игорь Иваненко рассказал, что хотя уголовное процессуальное законодательство разрешает органам досудебного расследования в определенных случаях безотлагательно совершать следственные действия без определения следственного судьи, вместе с тем процессуальное законодательство не полностью регулирует и детализирует этот вопрос.

«В практике КУС ВС уже есть правовые позиции в уголовных производствах, когда доказательства, полученные в результате проведения таких обысков, даже при условии постановления в дальнейшем соответствующего определения следственного судьи, то есть дальнейшей легализации обысков, признавались такими, которые были получены с нарушением установленной законом процедуры по причине отсутствия или недостаточности оснований для проникновения в жилье или другое владение лица», - сообщил Игорь Иваненко.

Судья подчеркнул, что при решении вопроса о наличии оснований для проведения обыска, важной задачей является «сохранение разумного баланса между необходимостью обеспечения эффективности работы правоохранительных органов и обеспечением неукоснительного соблюдения прав человека, учитывая, что при осуществлении досудебного расследования вмешательство в права человека должно происходить пропорционально только в той мере, в какой это необходимо в конкретном случае».

Автор: Вячеслав Хрипун

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