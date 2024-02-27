Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Аспирантам и ученым, имеющим ученое звание, оставят право на отсрочку – что предлагается поправками к законопроекту о мобилизации

Руслан Стефанчук предлагает оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Кабмин передал НАБУ новые здания в Киеве

НАБУ получило в свою сферу управления новые здания в столице.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

12:55, 27 февраля 2024
Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.
Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда отметили, что любое ограничение права человека на частную жизнь, в частности, в ходе обыска, должно происходить на основании определения следственного судьи.

Соответственно, надлежащим образом мотивированное постановление следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства в жизнь человека.

Об этом, комментируя в ходе дискуссии «Совещательная pro «Следствие без суда» практику проведения правоохранительными органами обысков без определений следственных судей, рассказал судья Кассационного уголовного суда в составе ВС Игорь Иваненко.

«Постановление следственного судьи должно быть должным образом мотивировано. Судья должен вникнуть в ситуацию, понять ситуацию. Следственный судья должен понимать, что он сторонний арбитр и должен услышать обе стороны», – рассказал Игорь Иваненко.

Также судья добавил, что определения следственных судей должны быть понятны участникам судебного процесса – только в таком случае они будут восприниматься всеми сторонами.

Игорь Иваненко рассказал, что хотя уголовное процессуальное законодательство разрешает органам досудебного расследования в определенных случаях безотлагательно совершать следственные действия без определения следственного судьи, вместе с тем процессуальное законодательство не полностью регулирует и детализирует этот вопрос.

«В практике КУС ВС уже есть правовые позиции в уголовных производствах, когда доказательства, полученные в результате проведения таких обысков, даже при условии постановления в дальнейшем соответствующего определения следственного судьи, то есть дальнейшей легализации обысков, признавались такими, которые были получены с нарушением установленной законом процедуры по причине отсутствия или недостаточности оснований для проникновения в жилье или другое владение лица», - сообщил Игорь Иваненко.

Судья подчеркнул, что при решении вопроса о наличии оснований для проведения обыска, важной задачей является «сохранение разумного баланса между необходимостью обеспечения эффективности работы правоохранительных органов и обеспечением неукоснительного соблюдения прав человека, учитывая, что при осуществлении досудебного расследования вмешательство в права человека должно происходить пропорционально только в той мере, в какой это необходимо в конкретном случае».

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду