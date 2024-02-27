На границе с Румынией служебная собака задержала группу беглецов

ГПСУ задержала нарушителей, которые по дистанционным указаниям пытались пересечь границу с Румынией.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщила о попытке группы нарушителей проникнуть в Румынию через украинскую границу.

Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных лиц в направлении границы. При попытке их задержать, двое из нарушителей скрылись. Однако через несколько минут служебная собака помогла задержать беглецов.

Согласно полученной информации, мужчины получали указания по направлению движения дистанционно. За эти указания каждый из них внес оплату в размере €3000.

На задержанных составлены административные протоколы. Полиция устанавливает лиц, которые были причастны к организации данной схемы.

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