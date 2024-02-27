На кордоні з Румунією службовий собака затримав групу втікачів

ДПСУ затримала порушників, які за дистанційними вказівками намагалися перетнути кордон з Румунією.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

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Державна прикордонна служба України повідомила про спробу групи порушників проникнути до Румунії через український кордон.

Прикордонний наряд виявив рух невідомих осіб у напрямку кордону. Під час спроби їх затримати, двоє з порушників втекли. Однак через декілька хвилин службовий собака допоміг затримати втікачів.

Згідно з отриманою інформацією, чоловіки отримували вказівки щодо напрямку руху дистанційно. За ці вказівки кожен з них вніс оплату у розмірі €3000.

На затриманих складено адміністративні протоколи. Поліція встановлює осіб, які були причетні до організації даної схеми.

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