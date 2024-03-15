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Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

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Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

15:55, 15 березня 2024
Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.
Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області
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Рада адвокатів Київської області повідомляє, що почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів».

«Адвокати – не «почекуни» на службі у правоохоронців

Останнім часом правоохоронні органи почали дуже довільно трактувати норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Йдеться, насамперед, про абз. 2 ч.2 ст. 23 Закону – «Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону… Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії».

В розумінні членів Комітету захисту гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області, «завчасно» - це значить розумний строк для того, аби представник Комітету міг оперативно зібратись і дістатись місця проведення слідчих дій.

Однак вже не вперше були зафіксовані випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці, коли правоохоронці все ж вирішать де, коли і відносно кого будуть проводитись слідчі дії.

Останній кричущий випадок стався 13 березня, коли детектив НАБУ "наказав" прибути за адресою Бюро на 6-55 ранку, втім до 9-30 не повідомляв жодних обставин щодо того, де і якого адвоката будуть затримувати.

Члени Комітету (Леонід Сіваков, Андрій Доманський, Тетяна Тесленко), звичайно, дочекались початку слідчих дій, і виконали свій обов’язок (складання протоколу із зазначенням усіх порушень гарантій адвоката завершилось після 22-00 того ж дня).

Однак, і детективам НАБУ, й іншим представникам силових структур все ж варто розуміти, що адвокати – це не їх співробітники, і не «почекуни» за викликом, а Комітет захисту гарантій адвокатської діяльності – це оперативний підрозділ адвокатів, який стане на захист колег в режимі 24\7, щоб там не замислювали правоохоронці», - зазначили у Раді адвокатів Київської області.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків.

Автор: Наталя Мамченко

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