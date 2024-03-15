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Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

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Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

15:55, 15 марта 2024
Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.
Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области
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Совет адвокатов Киевской области сообщает, что участились случаи, когда правоохранители уведмоляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно считая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов».

«Адвокаты – не «ждуы» на службе у правоохранителей

В последнее время правоохранительные органы начали очень произвольно трактовать нормы Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Речь идет прежде всего об абз. 2 ч.2 ст. 23 Закона – «При проведении обыска или осмотра жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката должен присутствовать представитель совета адвокатов региона… Для обеспечения его участия должностное лицо, которое будет проводить соответствующее следственное действие или применять меру обеспечения уголовного производства, заблаговременно уведомляет об этом совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального действия».

В понимании членов Комитета защиты гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области, «заблаговременно» - это значит разумный срок для того, чтобы представитель Комитета мог оперативно собраться и добраться до места проведения следственных действий.

Однако уже не впервые были зафиксированы случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно считая, что адвокатам будет нетрудно исполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице, когда правоохранители все же решат где, когда и в отношении кого будут проводиться следственные действия.

Последний вопиющий случай произошел 13 марта, когда детектив НАБУ «приказал» прибыть по адресу Бюро на 6-55 утра, впрочем, до 9-30 не сообщал никаких обстоятельств относительно того, где и какого адвоката будут задерживать.

Члены Комитета (Леонид Сиваков, Андрей Доманский, Татьяна Тесленко), конечно, дождались начала следственных действий, и выполнили свою обязанность (составление протокола с указанием всех нарушений гарантий адвоката завершилось после 22-00 того же дня).

Однако и детективам НАБУ, и другим представителям силовых структур все же следует понимать, что адвокаты – это не их сотрудники, и не «подопечные» по вызову, а Комитет защиты гарантий адвокатской деятельности – это оперативное подразделение адвокатов, которое станет в защиту коллег в режиме 24\7, чтобы там не задумывали правоохранители», - отметили в Совете адвокатов Киевской области.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего числа рассмотренных ходатайств о проведении обысков.

Автор: Наталья Мамченко

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