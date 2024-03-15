В ВККС сообщили о наличии 5 вакантных должностей

В секретариате ВККС есть вакантные должности главного и ведущих специалистов.

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категории «В». Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Среди них:

- главный специалист отдела подготовки заседаний Комиссии управления подготовки и проведение заседаний Комиссии;

- ведущий специалист отдела подготовки заседаний Комиссии управления подготовки и проведения заседаний Комиссии (три вакансии);

- ведущий специалист отдела проведения заседаний, контроля и учета решений Комиссии управления подготовки и проведения заседаний Комиссии.

В ВККС отмечают, что лицам, желающим принять участие в отборе на вакантные должности и удовлетворяющим установленным требованиям, необходимо отправить до 22 марта 2024 года на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно; до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование», - добавляют в ВККС.

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