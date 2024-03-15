Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

  1. Суд інфо

У ВККС повідомили про наявність 5 вакантних посад

15:50, 15 березня 2024
У секретаріаті ВККС є вакантні посади головного та провідних спеціалістів.
У ВККС повідомили про наявність 5 вакантних посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «В». Про це інформує пресслужба ВККС.

Серед них:

- головний спеціаліст відділу підготовки засідань Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії;

- провідний спеціаліст відділу підготовки засідань Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії (три вакансії);

- провідний спеціаліст відділу проведення засідань, контролю та обліку рішень Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії.

У ВККС зазначають, що особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно надіслати до 22 березня 2024 року на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додають у ВККС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва