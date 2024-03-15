У ВККС повідомили про наявність 5 вакантних посад

У секретаріаті ВККС є вакантні посади головного та провідних спеціалістів.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорії «В». Про це інформує пресслужба ВККС.

Серед них:

- головний спеціаліст відділу підготовки засідань Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії;

- провідний спеціаліст відділу підготовки засідань Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії (три вакансії);

- провідний спеціаліст відділу проведення засідань, контролю та обліку рішень Комісії управління підготовки та проведення засідань Комісії.

У ВККС зазначають, що особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно надіслати до 22 березня 2024 року на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково; до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду», - додають у ВККС.

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