У Миколаєві правоохоронці продавали ритуальному бюро дані про небіжчиків, — ДБР

​У Миколаєві викрили організовану злочинну групу, яка заробляла на продажі даних щодо небіжчиків.

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили двох правоохоронців із Миколаєва, які продавали ритуальному агентству інформацію про щойно померлих громадян з закритої державної бази даних. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що власниця та два співробітники миколаївського ритуального агентства вирішили збільшити свої прибутки та «обійти» місцеву конкуренцію у похоронному бізнесі. Вони купляли у правоохоронців конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Зафіксовані випадки коли вже за 3 хвилини після повідомлення до правоохоронного органу рідними померлого про факт смерті до них вже телефонувало агентство й пропонувало свої послуги.

За інформацією, працівники ДБР задокументували майже 700 фактів збуту правоохоронцями інформації за винагороду. Ритуальна фірма платила правоохоронцям відсоток з «прибутку» за кожного небіжчика. Вартість даних за одного померлого становила приблизно 1 тис. гривень.

Правоохоронцям та їх двом поплічникам повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом та порушенні недоторканності приватного життя, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.ч. 1, 2 ст. 182 КК України).

Готується повідомлення про підозру п'ятому учаснику оборудки, який працює у ритуальному агентстві.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Правоохоронці, після службового розслідування, звільнені з посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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