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  1. В Украине

В Николаеве правоохранители продавали ритуальному бюро данные покойников, — ГБР

22:21, 15 марта 2024
‚В Николаеве разоблачили организованную преступную группу, которая зарабатывала на продаже данных по покойникам.
В Николаеве правоохранители продавали ритуальному бюро данные покойников, — ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух правоохранителей из Николаева, которые продавали ритуальному агентству информацию о только что умерших гражданах из закрытой государственной базы данных. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что владелица и два сотрудника николаевского ритуального агентства решили увеличить свои доходы и обойти местную конкуренцию в похоронном бизнесе. Они покупали у правоохранителей конфиденциальную информацию по поводу умерших с адресами и контактами родственников. Зафиксированы случаи, когда уже через 3 минуты после сообщения в правоохранительный орган родными умершего о факте смерти к ним уже звонило агентство и предлагало свои услуги.

По информации, работники ГБР задокументировали около 700 фактов сбыта правоохранителями информации за вознаграждение. Ритуальная фирма платила правоохранителям процент по «прибыли» за каждого покойного. Стоимость данных за одного умершего составила около 1 тыс. гривен.

Правоохранителям и их двум приспешникам поставлено в известность о подозрении в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 361-2, ч.ч. 1 , 2 статьи 182 УК Украины).

Готовится сообщение о подозрении пятому участнику сделки, работающему в ритуальном агентстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Правоохранители, после служебного расследования, уволены с должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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