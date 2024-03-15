Облагается ли военным сбором разовая нецелевая матпомощь для работников: разъяснение

Стало известно, является ли объектом налогообложения военным сбором разовая нецелевая материальная помощь, оказываемая работодателем работникам.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, является ли объектом налогообложения военным сбором разовая нецелевая материальная помощь, оказываемая работодателем работникам.

Объектом налогообложения военным сбором есть доходы, определенные ст. 163 НКУ, в частности, общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход (п.п. 1.2 п. 16 экз. 1 подраздел 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины).

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются, согласно п. 164.2 ст. 164 НКУ, доходы в виде заработной платы, начисленные (выплаченные) налогоплательщику в соответствии с условиями трудового договора (контракта) и другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

В случае если работодатель оказывает отдельным работникам материальную помощь по их заявлениям в связи с личными обстоятельствами без установления целей или направлений ее расходования и носит разовый характер, например, на решение социально-бытовых нужд, то сумма такой помощи является нецелевой благотворительной помощью и облагается налогом , с учетом п. 170.7 ст. 170 НКУ.

Начисление, содержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ по ставке, определенной п.п. 1.3 п. 16 экз. 1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ (п.п. 1.4 п. 16 экз. 1 разд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ).

Согласно п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 НКУ не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года совокупно в размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного в соответствии с абзацем первым о.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ, установленного на 1 января такого года (в 2022 году – 3470,00 грн., в 2023 году – 3760,00 грн., в 2024 году – 4240,00 гривен).

При этом если сумма нецелевой благотворительной помощи превышает указанный размер, то сумма такой помощи в части ее превышения является объектом налогообложения военным сбором на общих основаниях.

Учитывая изложенное, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается, то есть не облагается налогом на доходы физических лиц, сумма нецелевой благотворительной помощи, предоставляемой работодателем в пользу работника, которая совокупно в 2024 году не превышает 4240,00 грн. а в части ее превышения является объектом обложения военным сбором на общих основаниях.

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