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Предъявление военного билета при пересечении границы – Комитет поддержал исключение нормы из законопроекта о мобилизации

Вместе с тем, Государственная пограничная служба и без закона о мобилизации применяет соответствующую практику.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

  1. В Украине

Количество судебных дел возросло почти в полтора раза: по каким причинам чаще всего судятся украинцы

15:47, 15 марта 2024
Чаще всего украинцы судятся за коммуналку и пенсии.
Количество судебных дел возросло почти в полтора раза: по каким причинам чаще всего судятся украинцы
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В 2023 году в украинских судах рассматривалось 3157293 дел. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост наблюдается среди административных и гражданских дел, сообщает "Опендатабот".

В судах больше всего рассматривались гражданские дела. Среди них чаще всего встречаются дела о долгах за коммуналку – 321 000 и расторжении брака – 121 000. Суды за коммуналку являются многолетним лидером среди всех судебных процессов. Более 80 000 гражданских дел – это суды по кредитам.

В административных делах чаще всего в суд обращались по поводу пенсий – около 319 000 дел.

В то же время, хозяйственные споры, касающиеся нерешенных проблем бизнеса, не попали даже в топ-10 в общем массиве дел. Первое и второе места в хозяйственных судах в 2023 году занимали дела приказного производства – почти 10 000, иски по поставкам товаров, работ, услуг – около 10 000 и поставок энергоносителей – почти 7000.

Среди уголовных производств в прошлом году преобладали кражи – около 30 000. Дела об отмене ареста имущества – более 15 000, и о наркотиках без цели сбыта – 14 500.

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