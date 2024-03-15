Количество судебных дел возросло почти в полтора раза: по каким причинам чаще всего судятся украинцы

Чаще всего украинцы судятся за коммуналку и пенсии.

В 2023 году в украинских судах рассматривалось 3157293 дел. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Наибольший прирост наблюдается среди административных и гражданских дел, сообщает "Опендатабот".

В судах больше всего рассматривались гражданские дела. Среди них чаще всего встречаются дела о долгах за коммуналку – 321 000 и расторжении брака – 121 000. Суды за коммуналку являются многолетним лидером среди всех судебных процессов. Более 80 000 гражданских дел – это суды по кредитам.

В административных делах чаще всего в суд обращались по поводу пенсий – около 319 000 дел.

В то же время, хозяйственные споры, касающиеся нерешенных проблем бизнеса, не попали даже в топ-10 в общем массиве дел. Первое и второе места в хозяйственных судах в 2023 году занимали дела приказного производства – почти 10 000, иски по поставкам товаров, работ, услуг – около 10 000 и поставок энергоносителей – почти 7000.

Среди уголовных производств в прошлом году преобладали кражи – около 30 000. Дела об отмене ареста имущества – более 15 000, и о наркотиках без цели сбыта – 14 500.

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