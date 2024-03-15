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Правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или гораздо раньше, делая из адвокатов «ждунов», - СА Киевской области

Участились случаи, когда правоохранители уведомляют Совет адвокатов или уже после того, как начался обыск или задержание адвоката, или наоборот – гораздо раньше, очевидно полагая, что адвокатам будет нетрудно выполнить роль «ждунов», ожидая по несколько часов на улице.

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  1. В Украине

Министр финансов Марченко сообщил, есть ли план Б на случай отсутствия помощи от США

16:02, 15 марта 2024
По словам Сергея Марченко, страна нарабатывает другие варианты, если помощи от США не будет.
Министр финансов Марченко сообщил, есть ли план Б на случай отсутствия помощи от США
Фото: unn.ua
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Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина будет просить страны-члены «Большой семерки» увеличить размер взносов для помощи стране, если Конгресс США не примет решения о помощи. Об этом он сказал во время телемарафона.

Марченко считает, что, скорее всего, деньги от США будут. По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, «для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7».

«Мы получаем постоянные заверения правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным», – сказал министр.

Также он добавил, что страна также разрабатывает другие варианты.

«Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», - сказал Марченко, отметив, что это могут быть не только страны G7, но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.

Ранее сообщалось, что Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств.

Кроме того, Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

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