Министр финансов Марченко сообщил, есть ли план Б на случай отсутствия помощи от США

По словам Сергея Марченко, страна нарабатывает другие варианты, если помощи от США не будет.

Фото: unn.ua

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина будет просить страны-члены «Большой семерки» увеличить размер взносов для помощи стране, если Конгресс США не примет решения о помощи. Об этом он сказал во время телемарафона.

Марченко считает, что, скорее всего, деньги от США будут. По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, «для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7».

«Мы получаем постоянные заверения правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным», – сказал министр.

Также он добавил, что страна также разрабатывает другие варианты.

«Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», - сказал Марченко, отметив, что это могут быть не только страны G7, но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.

Ранее сообщалось, что Украина подписала Меморандум с ЕС о финансировании за выполнение Ukraine Facility и кредитное соглашение – что нужно выполнить для получения средств.

Кроме того, Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

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