Міністр фінансів Марченко повідомив, чи є план Б на випадок відсутності допомоги від США

За словами Сергія Марченко, країна напрацьовує інші варіанти, якщо допомоги від США не буде.

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Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна проситиме країни-члени «Великої сімки» збільшити розмір внесків для допомоги країні, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Про це він сказав під час телемарафону.

Марченко вважає, що, скоріш за все, гроші від США будуть. За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, «для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7».

«Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним», - сказав міністр.

Також він додав, що країна також напрацьовує інші варіанти.

«Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США», - сказав Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни G7, а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Раніше ми писали, що Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів.

Крім того, Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

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