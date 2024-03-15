Практика судів

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Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

  1. В Україні

Міністр фінансів Марченко повідомив, чи є план Б на випадок відсутності допомоги від США

16:02, 15 березня 2024
За словами Сергія Марченко, країна напрацьовує інші варіанти, якщо допомоги від США не буде.
Міністр фінансів Марченко повідомив, чи є план Б на випадок відсутності допомоги від США
Фото: unn.ua
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Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна проситиме країни-члени «Великої сімки» збільшити розмір внесків для допомоги країні, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Про це він сказав під час телемарафону.

Марченко вважає, що, скоріш за все, гроші від США будуть. За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, «для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7».

«Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним», - сказав міністр.

Також він додав, що країна також напрацьовує інші варіанти.

«Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США», - сказав Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни G7, а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Раніше ми писали, що Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів.

Крім того, Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

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