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Правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того, як почався обшук чи затримання адвоката, або набагато раніше, роблячи з адвокатів «почекунів», - РА Київської області

Почастішали випадки, коли правоохоронці повідомляють Раду адвокатів або вже після того як розпочався обшук чи затримання адвоката, або навпаки – набагато раніше, очевидно вважаючи, що адвокатам буде неважко виконати роль «почекунів», очікуючи по декілька годин на вулиці.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Депутати пропонують включити до бюджету Пенсійного фонду кошти на виконання рішень судів щодо виплати пенсій

Автори законопроекту посилаються на позицію Верховного Суду, який вказав, що здійснення виплати заборгованості по пенсії не може ставитися в залежність від бюджетних асигнувань, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

16 березня набуде чинності закон про скасування відповідальності платників податків за помилкове зазначення неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів за умови своєчасної сплати

Також закон унормовує питання встановлення податкових пільг щодо плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов’язкову евакуацію населення.

Документи на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відтепер можна подати до 30 березня

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче, щоб у конкурсі взяли участь більше кандидатів.

  1. В Україні

Кількість судових справ зросла майже у півтора рази: з яких причин найчастіше судяться українці

15:47, 15 березня 2024
Найчастіше українці судяться за комуналку та пенсії.
Кількість судових справ зросла майже у півтора рази: з яких причин найчастіше судяться українці
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У 2023 році в українських судах розглядалось 3 157 293 справ. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справповідомляє "Опендатабот". 

У судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку – 321 000, та розірвання шлюбу – 121 000. Суди за комуналку є багаторічним лідером серед усіх судових процесів. Більш ніж 80 000 цивільних справ – це суди через кредити.

В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій – майже 319 000 справ. 

Водночас господарські спори, які стосуються невирішених проблем бізнесу, не потрапили навіть у топ-10 у загальному масиві справ. Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження – майже 10 000, позови щодо поставок товарів, робіт, послуг – близько 10 000 та поставок енергоносіїв — майже 7000.

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки – близько 30 000. Справи про скасування арешту майна — понад 15 000, та про наркотики без мети збуту — 14 500.

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