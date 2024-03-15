Кількість судових справ зросла майже у півтора рази: з яких причин найчастіше судяться українці

Найчастіше українці судяться за комуналку та пенсії.

У 2023 році в українських судах розглядалось 3 157 293 справ. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ, повідомляє "Опендатабот".

У судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку – 321 000, та розірвання шлюбу – 121 000. Суди за комуналку є багаторічним лідером серед усіх судових процесів. Більш ніж 80 000 цивільних справ – це суди через кредити.

В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій – майже 319 000 справ.

Водночас господарські спори, які стосуються невирішених проблем бізнесу, не потрапили навіть у топ-10 у загальному масиві справ. Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження – майже 10 000, позови щодо поставок товарів, робіт, послуг – близько 10 000 та поставок енергоносіїв — майже 7000.

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки – близько 30 000. Справи про скасування арешту майна — понад 15 000, та про наркотики без мети збуту — 14 500.

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