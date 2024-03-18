Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

Джерело фото - Верховний Суд

Голови апеляційних судів запропонували тимчасовий варіант вирішення кадрової проблеми в судах.

Про відповідну проблему йшла мова під час наради керівництва Верховного Суду з головами апеляційних судів 15 березня, в якій також взяли участь представники Вищої ради правосуддя, ВККС, Ради суддів України та ДСА.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», під час наради, серед іншого, йшла розмова і про можливість повернення до здійснення правосуддя тих суддів апеляційної інстанції, які раніше вдало пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів, але пішли у відставку, хоча ще не досягли граничного віку перебування на посаді судді – 65 років.

На думку голів судів, повернення зазначених суддів на посади діючих суддів, дало б можливість тимчасово посилити кадрами суди апеляційної інстанції до призначення на посади переможців відповідного конкурсу.

У зв’язку з цим голови апеляцій запропонували ініціювати відповідні зміни у профільне законодавство, які б дозволили тимчасово повернутися у суди суддям апеляційних судів, але тільки після припинення відставки.

Фактично, голови апеляційних судів частково пропонують повернутися до норм Закону «Про статус суддів», який діяв у 1992-2010 роках.

Джерело фото - Верховний Суд

Автор: В’ячеслав Хрипун

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