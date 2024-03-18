Председатели апелляционных судов предлагают вернуть из отставки судей, ранее прошедших оценивание, но уволившихся в отставку

Предложен временный способ преодоления кадрового кризиса в судах.

Источник фото - Верховный Суд

Главы апелляционных судов предложили временный вариант решения кадровой проблемы в судах.

О соответствующей проблеме говорилось во время совещания руководства Верховного Суда с председателями апелляционных судов 15 марта, в котором также приняли участие представители Высшего совета правосудия, ВККС, Совета судей Украины и ГСА.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», во время совещания, среди прочего, шел разговор и о возможности возвращения к осуществлению правосудия тех судей апелляционной инстанции, которые ранее удачно прошли квалификационное оценивание судей, но ушли в отставку, хотя еще не достигли предельного возраста пребывания в должности судьи – 65 лет.

По мнению председателей судов, возвращение указанных судей на должности действующих судей, дало б возможность временно усилить кадрами суды апелляционной инстанции до назначения на должности победителей соответствующего конкурса.

В связи с этим председатели апелляций предложили инициировать соответствующие изменения в профильное законодательство, которые позволили бы временно вернуться в суды судьям апелляционных судов, но только после прекращения отставки.

Фактически, председатели апелляционных судов частично предлагают вернуться к нормам Закона «О статусе судей», действовавшего в 1992-2010 годах.

Источник фото - Верховный Суд

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.