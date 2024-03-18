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Споры по возмещению расходов на жилищно-коммунальные услуги: обзор практики КАС ВС

14:16, 18 марта 2024
Опубликован обзор судебной практики КАС ВС по спорам о возмещении расходов на жилищно-коммунальные услуги.
Споры по возмещению расходов на жилищно-коммунальные услуги: обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КАС ВС по спорам о возмещении расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Ключовим питанням таких спорів є захист права вразливих споживачів житлово-комунальних послуг на безповоротну адресну державну соціальну допомогу – житлову субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Аналітичний матеріал висвітлює судову практику вирішення спорів щодо призначення, перерахунку, повернення та припинення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, сформовану за період із лютого 2018 року до лютого 2024 року, і містить правові позиції, зокрема, про:

  • визначення підстав для внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
  • наявність заборгованості у споживача житлово-комунальних послуг як підставу для відмови в призначенні субсидії або скасування раніше призначеної субсидії;
  • неправомірність відмови в призначенні субсидії за житлово-комунальні послуги у зв’язку з відсутністю реєстрації місця проживання особи в належному їй житловому приміщенні;
  • призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам – підприємцям;
  • необхідні умови для призначення житлової субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні;
  • повернення суми надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії;
  • вимоги до подання про припинення раніше призначеної субсидії;
  • неправомірність припинення надання раніше призначеної житлової субсидії з такої підстави, як надання недостовірних даних про місце реєстрації особи, яка звернулася за призначенням субсидії;
  • тлумачення визначених у Положенні про порядок призначення житлової субсидії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, термінів «член сім’ї особи із складу домогосподарства» та «член домогосподарства»;
  • реалізацію права на розрахунок субсидії з огляду на кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично проживають) тощо.

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