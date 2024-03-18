Требовала ₴50000 за предоставление коммунального помещения в аренду: сообщено о подозрении заместителю директора КП в Киеве

Подозреваемая потребовала представителя благотворительной организации предоставить ей лично 50 тыс. грн. за ускорение процесса оформления договора аренды, беспрепятственное использование указанного помещения и беспроблемного подписания договора.

Сообщено о подозрении заместителю директора коммунального предприятия, которая требовала с представителя благотворительной организации 50 тыс. грн за оформление договора аренды на помещение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, сообщено о подозрении заместителю директора КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева» в получении неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом действий с использованием служебного положения, совмещенного с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 36 УК Украины).

По данным следствия, в феврале 2024 года к подозреваемой обратился представитель благотворительной организации по поводу официального предоставления в аренду коммунального помещения для осуществления благотворительной деятельности, в том числе для хранения гуманитарной помощи.

Во время встречи с благотворителем подозреваемая сообщила, что на балансе коммунального предприятия есть три помещения, которые можно взять в аренду, а также показала их фото, предоставила технические характеристики и размер, после чего выезжала вместе с потенциальным арендатором на осмотр этих помещений.

В дальнейшем подозреваемая потребовала представителя благотворительной организации предоставить ей лично 50 тыс. грн. за ускорение процесса оформления договора аренды, беспрепятственное использование указанного помещения и беспроблемного подписания договора аренды.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали получение подозреваемой неправомерной выгоды на сумму 50 тыс. грн. Фигурантку задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Женщине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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