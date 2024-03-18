Вимагала ₴50000 за надання комунального приміщення в оренду: повідомлено про підозру заступниці директора КП у Києві

Підозрювана висунула вимогу представнику благодійної організації надати їй особисто 50 тис. грн. за прискорення процесу оформлення договору оренди, безперешкодне використання зазначеного приміщення та «безпроблемного» підписання договору.

Повідомлено про підозру заступниці директора комунального підприємства, яка вимагала з представника благодійної організації 50 тис. грн за оформлення договору оренди на приміщення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, повідомлено про підозру заступниці директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» в одержанні неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у лютому 2024 року до підозрюваної звернувся представник благодійної організації щодо офіційного надання в оренду комунального приміщення для здійснення благодійної діяльності, зокрема для зберігання гуманітарної допомоги.

Під час зустрічі з благодійником підозрювана повідомила, що на балансі комунального підприємства, є три приміщення, які можна взяти в оренду, а також показала їх фото, надала технічні характеристики та розмір, після чого виїжджала разом з потенційним орендарем на огляд цих приміщень.

В подальшому підозрювана висунула вимогу представнику благодійної організації надати їй особисто 50 тис. грн. за прискорення процесу оформлення договору оренди, безперешкодне використання зазначеного приміщення та «безпроблемного» підписання договору оренди.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваною неправомірної вигоди у сумі 50 тис. грн. Фігурантку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі жінці повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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