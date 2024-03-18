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Вимагала ₴50000 за надання комунального приміщення в оренду: повідомлено про підозру заступниці директора КП у Києві

20:35, 18 березня 2024
Підозрювана висунула вимогу представнику благодійної організації надати їй особисто 50 тис. грн. за прискорення процесу оформлення договору оренди, безперешкодне використання зазначеного приміщення та «безпроблемного» підписання договору.
Вимагала ₴50000 за надання комунального приміщення в оренду: повідомлено про підозру заступниці директора КП у Києві
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Повідомлено про підозру заступниці директора комунального підприємства, яка вимагала з представника благодійної організації 50 тис. грн за оформлення договору оренди на приміщення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, повідомлено про підозру заступниці директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» в одержанні неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у лютому 2024 року до підозрюваної звернувся представник благодійної організації щодо офіційного надання в оренду комунального приміщення для здійснення благодійної діяльності, зокрема для зберігання гуманітарної допомоги.

Під час зустрічі з благодійником підозрювана повідомила, що на балансі комунального підприємства, є три приміщення, які можна взяти в оренду, а також показала їх фото, надала технічні характеристики та розмір, після чого виїжджала разом з потенційним орендарем на огляд цих приміщень.

В подальшому підозрювана висунула вимогу представнику благодійної організації надати їй особисто 50 тис. грн. за прискорення процесу оформлення договору оренди, безперешкодне використання зазначеного приміщення та «безпроблемного» підписання договору оренди.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання підозрюваною неправомірної вигоди у сумі 50 тис. грн. Фігурантку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі жінці повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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