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  1. У світі

Спалах кору в центрі для біженців у Молдові: серед заражених – діти

17:55, 18 березня 2024
У центрі біженців в Молдові ввели карантин через спалах кору серед українських громадян.
Спалах кору в центрі для біженців у Молдові: серед заражених – діти
Джерело фото: АgroPolit.com
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У центрі тимчасового розміщення біженців з України у столиці Молдови стався випадок зараження кору – інфікувалися п'ять українських громадян, серед них діти. Про це пише Newsmaker.

За словами Володимира Болокана, заступника голови столичного управління медичної та соціальної допомоги, перші три випадки захворювання були виявлені серед минулого тижня, а наступного дня кількість заражених зросла до п'яти осіб.

«Усі, хто заразився, – громадяни України. Дітей госпіталізували в інфекційну лікарню ім.Тома Чорба, їхній стан стабільний», – додав посадовець.

Центр, де виявили спалах вірусу, перевели у карантин на 21 день.

«Ми вжили заходів, щоб стримати поширення захворювання, запровадили карантин на 21 день із моменту виявлення останнього випадку кору. Якщо в ці дні виявимо нові випадки зараження, карантин доведеться продовжити», – пояснив Болокан.

Зауважується, що посадовець не має інформації, чи були вакциновані проти кору ті, хто заразився. «У людей немає документів, і вони не хочуть повідомляти, чи були щеплені. Але з розмов з'ясувалося, що тільки одна сім'я була щеплена», – додав він.

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