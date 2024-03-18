Вспышка кори в центре для беженцев в Молдове: среди зараженных – дети

В центре беженцев в Молдове ввели карантин из-за вспышки кори среди украинских граждан.

Источник фото: АgroPolit.com

В центре временного размещения беженцев из Украины в столице Молдовы произошел случай заражения корью - инфицировались пять украинских граждан, среди них дети. Об этом пишет Newsmaker.

По словам Владимира Болокана, заместителя главы столичного управления медицинской и социальной помощи, первые три случая заболевания были выявлены среди прошлой недели, а на следующий день количество зараженных возросло до пяти человек.

"Все заразившиеся - граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное", - добавил чиновник.

Центр, где обнаружили вспышку вируса, перевели в карантин на 21 день.

"Мы приняли меры, чтобы сдержать распространение заболевания, ввели карантин на 21 день с момента выявления последнего случая кори. Если в эти дни обнаружим новые случаи заражения, карантин придется продлить", - пояснил Болокан.

Отмечается, что чиновник не располагает информацией, были ли вакцинированы против кори те, кто заразился. "У людей нет документов, и они не хотят сообщать, были ли привиты. Но из разговоров выяснилось, что только одна семья была привита", - добавил он.

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