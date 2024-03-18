Верховный суд США решит, может ли правительство советовать социальным сетям, какой контент следует ограничивать

Решение Верховного суда США может повлиять на все дела правительства с цифровыми платформами во время осенних выборах Президента.

18 марта Верховный суд США будет рассматривать дело по искам Республиканской партии США, утверждающих, что администрация Президента США Джо Байдена «оказывала давление на платформы социальных сетей, чтобы они подвергли цензуре публикации пользователей по Covid-19 и другие темы во время пандемии». Об этом сообщает Politico.

Речь идет о больших платформах социальных сетей, таких как Facebook, YouTube и X (бывший «Твиттер»).

Как отмечает издание, данное дело может оказать серьезное влияние на выборы 2024 года, общественное здоровье, национальную безопасность — и степень свободы, с которой американцы могут выражать свои мнения в интернете.

Издание цитирует Самира Джайна из некоммерческой организации «Центр демократии и технологий», который призвал Суд четко указать, что «у правительства есть законные причины общаться с компаниями социальных медиа, но оно должно делать это способом, который не является принудительным или неправомерным давлением» на эти компании.

Иск, который судьи будут рассматривать в понедельник, представляют генеральные прокуроры Республиканской Республики из Миссури и Луизианы, возглавляющие группу истцов, которые утверждают, что высокопоставленные должностные лица Байдена, включая Центры по контролю и профилактике заболеваний, оказывали давление на платформы социальных сетей, чтобы скрыть или удалить публикации — в основном от консерваторов — которые выступали против требований по вакцинации против Covid-19, распространяли ложные сведения о фальсификации выборов 2020 года и распространяли заявления о ноутбуке Хантера Байдена.

Ранее судьи федерального округа в основном согласились, что эти действия нарушили Первую поправку и наложили широкие ограничения на взаимодействие между федеральными чиновниками и социальными сетями.

Администрация Байдена подала апелляцию, заявив, что государственные служащие могут свободно «информировать, убеждать и критиковать» платформы социальных сетей.

Представители федерального правительства также предупредили судей, что предоставление разрешения на обжалование контактов между ФБР и компаниями социальных медиа грозит превратить эту сферу в «дикое мероприятие», поскольку агенты будут отказываться почти от каких-либо контактов из-за боязни получить иск.

Ожидается, что Верховный суд вынесет решение по этому делу до конца июня, всего за несколько месяцев до ноябрьских выборов, и любое решение, ограничивающее связь правительства с платформами социальных сетей, может оказать драматическое влияние на распространение дезинформации на платформах.

Как отмечает Politico, это дело, которое будет рассматриваться 18 марта, и два дела, уже рассматриваемых в высоком суде относительно государственных законов о регулировании социальных медиа во Флориде и Техасе, также вызывают вопрос о пересечении права на свободу слова и цифровых платформ.

Ожидается, что окончательное решение Верховного суда определит, было ли давление администрации Президента на компании социальных медиа принуждением, которое превратило компании в агентов федерального правительства.

Как указывает издание, некоторые представители социальных медиа опасаются потенциальных законодательных последствий, которые могут нанести вред их бизнесу, включая действия по отмене положения, известного как Раздел 230 Закона о приличиях в общении, защищающий их от судебных исков, связанных с содержанием, созданным пользователями.

В марте 2021 года в электронном письме официальному представителю Facebook старший советник администрации Байдена по Covid Энди Славитт возмутился тем, что, по его мнению, было промедлением со стороны Facebook в усилиях бороться с контентом, связанным с Covid, который федеральные чиновники считали опасным. «У нас есть срочность, и мы вообще не чувствуем этого от вас», - написал Славитт.

Данное дело, пишет издание, «объединило группы гражданских свобод с консерваторами, и оба утверждали, что чиновники Байдена, вероятно, «перешагнули свои конституционные границы в своих отношениях с сайтами социальных сетей».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 13 марта депутаты Европарламента дали окончательный зеленый свет новым законам о защите журналистов и СМИ ЕС от политического или экономического вмешательства. В частности, депутаты Европарламента решили, что необходимо ввести механизм для предотвращения крупных онлайн-платформ, таких как Facebook, X (ранее Twitter) или Instagram, от произвольного ограничения или удаления независимого медиаконтента.

Платформам сначала придется отличать независимые СМИ от независимых источников. СМИ получат уведомление, когда платформа намерена удалить или ограничить их содержимое, и будут иметь 24 часа для ответа. Только после ответа (или при его отсутствии) платформа может удалить или ограничить содержимое, если оно все еще не соответствует его условиям. СМИ смогут передать дело в орган внесудебного урегулирования споров и спросить заключение у Европейского совета медиа-услуг.

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