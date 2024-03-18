Верховний суд США вирішить, чи може уряд радити соціальним мережам, який контент слід обмежувати

Рішення Верховного суду США може вплинути на всі справи уряду з цифровими платформами під час осінніх виборів Президента.

18 березня Верховний суд США розглядатиме справу за позовами Республіканської партії США, які стверджують, що адміністрація Президента США Джо Байдена «чинила тиск на платформи соціальних мереж, щоб вони піддали цензурі публікації користувачів щодо Covid-19 та інші теми під час пандемії». Про це повідомляє Politico.

Йдеться про великі платформи соціальних мереж, такі як Facebook, YouTube і X (колишній «Твіттер»).

Як зазначає видання, дана справа може серйозно вплинути на вибори 2024 року, громадське здоров’я, національну безпеку — і ступінь свободи, з якою американці можуть висловлювати свої думки в інтернеті.

Видання цитує Саміра Джайна з некомерційної організації «Центр демократії та технологій», який закликав Суд чітко вказати, що «уряд має законні причини спілкуватися з компаніями соціальних медіа, але він повинен робити це у спосіб, який не є примусовим чи неправомірним тиском» на ці компанії.

Позов, який судді розглядатимуть у понеділок, представляють генеральні прокурори Республіканської Республіки з Міссурі та Луїзіани, які очолюють групу позивачів, і стверджують, що високопосадовці Байдена, включаючи Центри з контролю та профілактики захворювань, чинили тиск на платформи соціальних мереж, щоб приховати або видалити публікації — в основному від консерваторів — які виступали проти вимог щодо вакцинації проти Covid-19, поширювали неправдиві відомості про фальсифікації виборів 2020 року та поширювали заяви про ноутбук Хантера Байдена.

Раніше судді федерального округу в основному погодилися, що ці дії порушили Першу поправку і наклали широкі обмеження на взаємодію між федеральними чиновниками та соціальними мережами.

Адміністрація Байдена подала апеляцію, заявивши, що державні службовці можуть вільно «інформувати, переконувати та критикувати» платформи соціальних мереж.

Представники федерального уряду також попередили суддів, що надання дозволу на оскарження контактів між ФБР і компаніями соціальних медіа загрожує перетворити цю сферу на «дикий захід», оскільки агенти відмовлятимуться майже від будь-яких контактів через острах отримати позов.

Очікується, що Верховний суд винесе рішення у цій справі до кінця червня, всього за кілька місяців до листопадових виборів, і будь-яке рішення, що обмежує зв’язок уряду з платформами соціальних мереж, може мати драматичний вплив на поширення дезінформації на платформах.

Як зазначає Politico, ця справа, яка розглядатиметься 18 березня, і дві справи, які вже розглядаються у високому суді щодо державних законів про регулювання соціальних медіа у Флориді та Техасі, також викликають питання про перетин прав на свободу слова та цифрових платформ.

Очікується , що остаточне рішення Верховного Суду визначить, чи був тиск адміністрації Президента на компанії соціальних медіа примусом, який перетворив компанії на агентів федерального уряду.

Як вказує видання, деякі представники соціальних медіа побоюються потенційних законодавчих наслідків, які можуть завдати шкоди їхньому бізнесу, включаючи дії щодо скасування положення, відомого як Розділ 230 Закону про пристойність у спілкуванні, що захищає їх від судових позовів, пов’язаних із вмістом, створеним користувачами.

У березні 2021 року в електронному листі офіційному представнику Facebook старший радник адміністрації Байдена з Covid Енді Славітт обурився тим, що, на його думку, було зволіканням з боку Facebook у зусиллях боротися з контентом, пов’язаним з Covid, який федеральні чиновники вважали небезпечним. «У нас є терміновість, і ми взагалі не відчуваємо цього від вас», — написав Славітт.

Дана справа, пише видання, «об’єднала групи громадянських свобод із консерваторами, і обидва стверджували, що чиновники Байдена, ймовірно, «переступили свої конституційні межі у своїх відносинах із сайтами соціальних мереж».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 березня депутати Європарламенту дали остаточне зелене світло новим законам щодо захисту журналістів і ЗМІ ЄС від політичного чи економічного втручання. Зокрема депутати Європарламенту вирішили, що необхідно запровадити механізм для запобігання з боку великих онлайн-платформ, таких як Facebook, X (раніше Twitter) або Instagram, від довільного обмеження або видалення незалежного медіаконтенту.

Платформам спочатку доведеться відрізняти незалежні ЗМІ від незалежних джерел. ЗМІ отримають сповіщення, коли платформа має намір видалити або обмежити їх вміст, і матимуть 24 години для відповіді. Лише після відповіді (або за її відсутності) платформа може видалити або обмежити вміст, якщо він усе ще не відповідає її умовам. ЗМІ матимуть можливість передати справу до органу позасудового врегулювання суперечок і запитати висновок у Європейської ради медіа-послуг.

Автор: Наталя Мамченко

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