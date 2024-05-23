Депутати схвалили розширення повноважень органів фінансового контролю – вони зможуть збирати персональні дані для накладення стягнень

Парламент схвалив розширення повноважень органів фінансового контролю щодо збору персональних даних громадян та інформації з обмеженим доступом.

22 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 10255, яким органам фінансового контролю розширюють повноваження на збір персональних даних з метою накладення стягнень.

Так, вони зможуть, крім здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення та накладення штрафів на посадовців, також:

збирати та отримувати персональні дані особи у випадках передбачених законами, з метою здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців документи, матеріали, інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Вносяться зміни і до ст. 11 Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» стосовно отримання і використання Мінфіном інформації з Демографічного реєстру або інших персональних даних про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.

Крім того, у ст. 16 Закону «Про захист персональних даних» додається норма, що порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом «Про доступ до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших органів орган державного фінансового контролю під час здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

На думку Головного науково-експертного управління ВР, пропоновані законопроектом зміни до Закону «Про захист персональних даних» виходять за межі предмету регулювання даного законопроекту. Зокрема, йдеться про доступ до даних, що отримує від інших органів орган держфінконтролю під час здійснення провадження в справах про адмінправопорушення. Однак дане положення стосуватиметься не тільки справ щодо інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено Законом «Про відкритість використання публічних коштів» (на що, як декларують автори, спрямований проект), а й інших справ, які розглядають органи державного фінансового контролю, що визначені у ст. 234-1 КУпАП. Наприклад, справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з фінансових питань (ст. 164-2 КУпАП).

Нагадаємо, стаття 164-2 КУпАП встановлює відповідальність за приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання, перешкоджання працівникам органу державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності.

Стаття 234-1 КУпАП наразі визначає, що органи державного фінансового контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2), порушенням порядку припинення юридичної особи (частини третя - шоста статті 166-6), порушенням законодавства про закупівлі (частини перша і друга статті 164-14).

Від імені органів державного фінансового контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю – тобто, керівник Державної аудиторської служби, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.

Як зазначили у ГНЕУ ВР з посиланням на відповідні рішення КСУ від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 і №7-р/2018 від 11 жовтня 2018 року, положення проекту, згідно з яким, органу державного фінансового контролю надається право збирати та отримувати персональні дані особи з метою здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення, виглядає дискусійним.

Законопроект 10255 також стосується штрафів за несвоєчасне оприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законом «Про відкритість використання публічних коштів» – до 850 грн. Крім того, оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено цим законом, буде тягти штраф до 1190 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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